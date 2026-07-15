“La gente votó a un vecino”: Martín Aguirre analiza la gestión Orsi en su primera columna para “En Clave País”

Martín Aguirre, director de redacción de El País, participó este miércoles del estreno de En Clave País, el nuevo programa de streaming que se emitirá de lunes a viernes desde el diario. “Hay un una cantidad de gente que consume mucho de lo que nosotros hacemos hacemos en un formato más visual, en formato video. El periodismo lo que busca es ayudar a la gente a entender lo que pasa alrededor y en ese sentido nosotros generamos una cantidad de contenido que después lo vamos canalizando por las distintas vías que tenemos”, apuntó.

Cada domingo, Aguirre publica su columna de opinión ”sin pelos en la lengua”, destacó Malena Castaldi, conductora del ciclo. En esta línea, Castaldi consultó al director de redacción qué lleva a que las encuestas muestren un alto nivel de desaprobación a la gestión del gobierno y también de la oposición.

“En una columna reciente, Alexander Castlelton decía una cosa interesante en el sentido de que sí, que es verdad que en todos lados hay como una desaprobación, sobre todo en el mundo occidental, que a nosotros nos gusta ser parte, o creer que somos parte, una desaprobación, la gente le pone una expectativa a la política de incidencia en su vida personal que hoy en día es muy difícil”.

“Eso lleva también a una desesperanza o un desencanto mayor por el sentido de que no hay ya proyectos de políticos absolutos que cambie tanto, ¿no? Pero la realidad es que eso no deja de ser positivo, porque quiere decir que hay determinadas reglas básicas en las que estamos todos de acuerdo y que ya no se no se juega con algunas cosas como las reglas de la macroeconomía, etc.”, explicó.

El problema que tiene el gobierno de Orsi

“Yo creo que en el caso del gobierno actual el gran problema que tiene es que no ha logrado generar un mensaje que enamore o que genere expectativa, esperanza aunque sea, de un cambio profundo o un cambio para mejor”,agregó.

Martín Aguirre y Malena Castaldi en "En Clave País" Foto: Leonardo Mainé

“No creo que sea justo juzgar a la oposición en un mismo nivel que el gobierno”

“Tengo algunas discrepancias con los analistas de opinión en cuanto a que yo no creo que sea justo juzgar a la oposición en un mismo nivel que el gobierno, porque ¿qué es lo que se puede esperar de una oposición?”, respondió Aguirre al ser consultado por si el desencanto es solo con el partido de gobierno.

“Porque el gobierno tiene otras herramientas y tiene otro poder y tiene otras capacidades. Simplemente desde el punto de vista comunicacional, la estructura del gobierno te permite marcar la agenda de otra manera y creo que si no lo está haciendo, lo más natural es es cuestionarse a sí mismo antes que cuestionar afuera”, apuntó.

“Ese mensaje que en la campaña fue relativamente exitoso de ‘la revolución de las cosas simples’, una vez que vos llegás al gobierno, es muy difícil de concretarlo en algo en algo eficiente, en algo que enamore. Hay una situación en la que la gente no percibe cuáles son las apuestas fuertes de este gobierno, cuáles son las jugadas. Sumado a algunas idas y venidas en contra la figura de Orsi, que yo creo que le han golpeado en su línea de flotación en lo que es su principal capital político, como es la sencillez, la honestidad. Y no quiero decir con esto que sea deshonesto, pero sí se ha tirado un manto de dudas sobre algunas de sus características básicas”, remarcó.

Martín Aguirre Foto: Leonardo Mainé

“En el caso de Orsi, la gente votó a un vecino parecido a él”

Para Aguirre, la gente espera cosas distintas de políticos diferentes: “Creo que en el caso de Orsi, la gente votó a un vecino parecido a él. Ese fue su gran elemento definidor en la campaña, ¿no? Que era una persona como vos. Y me parece que cuando ves a una persona como vos que tiene un auto de US$ 80.000 y que tiene determinadas situaciones, empieza a generar ruido con ese propio capital político con el que vos llegaste. Capaz que a otro dirigente político eso no le hubiera costado nada”.

“Nosotros lo vemos en en en las métricas del diario. No hay nada que le guste más a la gente que levantar una figura pública y verla caer y hacerla puré. Me parece que nadie se puede llamar a engaño de la figura que votamos como presidente. Orsi fue una figura muy coherente con lo que está haciendo su gobierno. Lo que pasa que la gente cargó en ese vaso vacío una cantidad de expectativas que me parece que también eran casi imposibles de llenar”, detalló.

“Yo tiendo a creer que las responsabilidades finales siempre son de la gente. Porque esto es una democracia y vos elegís. Es verdad que es una elección binaria y en la cual vos no puedes elegir lo que más te gustaría, sino entre dos opciones. Pero yo no creo que nadie pueda llamarse engaño con una decepción con el sentido de lo que de lo que está haciendo el gobierno de Orsi. No prometió venir como prometió Tabaré Vázquez su primer gobierno a a levantar las raíces de los árboles. El gran problema de este gobierno es no haber llegado con dos o tres ideas fuertes, proyectos, reformas importantes que permitieran a la gente enamorarse o o incluso mostrar un resultado”.

“El Frente Amplio tiene en su seno una contradicción importante entre gente que le gustaría gobiernos mucho más de izquierda, rupturistas y gente que tiene una mirada más socialdemócrata, más moderada y en en ese equilibrio Orsi fue muy hábil en la campaña para no prometer nada que alienara a ninguno de esos extremos”, expresó Aguirre.

La “sombra” de Lacalle Pou

Para el director de El País, la caída en el liderazgo no solo afecta al Frente Amplio. “La oposición tiene la ventaja de esa figura en las sombras que es Lacalle Pou que que tiene como una imagen de autoridad que no es muy común en el sistema político uruguayo y que coquetea, sobrevuela todo como que eventualmente podría llegar y poner orden, pero si vos mirás hoy a la oposición, un poco te da la misma sensación”.

Ante la consulta de un posible regreso de Luis Lacalle Pou a la arena política, Aguirre expresó que —luego de escuchar a Alejandro Sánchez en entrevista con En Clave País— desde los actuales actores políticos “hay unas ganas bárbaras de atraerlo al ruedo” pero el expresidente “cada vez lo posterga más”.

“Él (Luis Lacalle Pou) dice en privado, quien quiera escucharlo, que todavía no tiene decidido lo que quiere hacer. A algunos nos da la impresión de que es muy difícil que pueda resistirse a la presión. La política también es un compromiso. Hay gente que depende de vos, es muy difícil decirle que no una vez que entraste al juego. Pero creo que Lacalle Pou está jugando muy bien con ese con ese ese juego de estar y no estar. La situación está generando un ambiente en el que parece que poco menos van a ir en en fila a pedirle que vuelva”, sentenció.

Martín Aguirre tendrá una columna semanal dentro de En Clave País. El programa también contará todos los días con una entrevista central y columnas de periodistas de todas las secciones del diario.

En Clave País Se puede ver de lunes a viernes, de 10:00 a 11:00 a través de YouTube y la home de El País.