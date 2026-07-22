Martín Aguirre
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Sionista y genocida
La mezcla de ideología e ignorancia está generando una legitimación del antisemitismo que debería inquietar más a las autoridades del país.
¡Todos a trabajar menos!
El acuerdo de reducción de horas de trabajo en la construcción genera festejos y preocupación sobre lo que puede significar a futuro.
Kristalina le erró de país
Las recomendaciones dejadas por la principal del FMI de alguna manera implican pelearnos de frente con algunas tradiciones del país.
¡Tiranos temblad!
Mientras un niño era ejecutado en plena rambla de Montevideo, los grandes temas de apasionado debate en el país pasaban por otro lado.
Un prócer p´al fermento
El debate sobre los cambios en las ayudas sociales ha puesto en evidencia contradicciones y algunos vicios del debate público en el país.
Auge y explosión
El “boom” de la inteligencia artificial genera interrogantes cada vez más insidiosos sobre el verdadero impacto de esta revolución.
La libertad de festejo
El 250 aniversario de los Estados Unidos, invita a leer a sus “padres fundadores”, grandes ignorados en nuestros países del sur de América.
Muerte anunciada
El papelón de la selección de fútbol, tal vez el peor desde el 6 a 1 contra Dinamarca, nos habla también de problemas profundos del país.
El odio al mérito
Mientras Cuba y Venezuela asumen que el socialismo no sirve, Nueva York elige un alcalde de ese “palo”. ¿Dónde estamos nosotros?
La derechita cobarde
El episodio de la camioneta de Orsi ha dejado en evidencia un foco de discurso muy radical en la oposición, que sigue un fenómeno global.
El tiro en el pie
A Orsi le quedan casi 4 años de gestión. Y si la cosa ya venía complicada, de adentro y de afuera, la duda es cómo sigue de ahora en más.
El sentido común
El medio siglo del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz reabre un debate que nos obliga a mirar un lado oscuro del Uruguay actual.