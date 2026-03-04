Blancos celebran fallo sobre Besozzi: "Hubo una clara motivación política" y "fue víctima de una trama infame"

Legisladores del Partido Nacional manifestaron su apoyo al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, luego de que se diera a conocer que la fiscal Luisa Vago solicitará el sobreseimiento del dirigente nacionalista y el archivo de la causa. En marzo de 2025, antes de las elecciones departamentales, la fiscal Stella Alciaturi había pedido la imputación de Besozzi por siete delitos: reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncias de delitos como funcionario público y un delito continuado de cohecho simple.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó su "profunda alegría por el intendente Guillermo Besozzi, su equipo, su familia y el Partido Nacional". "La Fiscalía pidió su sobreseimiento y el de su equipo. Casi un año después, la Justicia se impone. Hay que cuidar el honor de las personas, en política no vale todo", aseguró Delgado, excandidato a presidente en las últimas elecciones nacionales.

Profunda alegría por el intendente Guillermo Besozzi, su equipo, su familia y el @PNACIONAL. La Fiscalía pidió su sobreseimiento y el de su equipo. Casi un año después, la Justicia se impone. Hay que cuidar el honor de las personas, en política no vale todo. https://t.co/EfWZp7XVMp — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) March 4, 2026

Por su parte, el senador nacionalista Javier García dijo en rueda de prensa que "se hizo justicia". "Desde el primer momento dijimos que era un proceso iniciado con clarísima intencionalidad y motivación política", aseguró. Además, cuestionó a la fiscal Alciaturi y expresó que "había tenido notoria militancia en redes a favor del Frente Amplio".

"Se termina con la fiscal actuante pidiendo el sobreseimiento sin dejar sin efecto las acusaciones para que se proceda el archivo de la causa", dijo García. "¿Cómo se devuelven los momentos vividos durante este año?", cuestionó el senador blanco.

El exsenador Luis Alberto Heber coincidió en que "se hijo justicia" y expresó: "Lamentablemente se trató de usar la Justicia para que no fuera candidato y de igual manera ganó. Se trató de evitar que ejerciera como intendente y volvió a ganar. Triunfó la Justicia y Guillermo".

Se hizo Justicia.

El Intendente Besozzi y 6 jerarcas de la Intendencia fueron sobreseídos. Lamentablemente se trató de usar la Justicia para que no fuera candidato y de igual manera ganó. Se trató de evitar que ejerciera como Intendente y volvió a ganar.

Triunfó la Justicia y… — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) March 4, 2026

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala indicó que se trata de una "gran noticia, en la perspectiva del valor de la Justicia". "Dijimos desde el inicio que Guillermo Besozzi fue víctima de una trama infame. Con evidente mala intención, en tiempo de elecciones. Como suele decirse para reivindicar a los magistrados honestos, ´quedan jueces en Berlín´", concluyó.

Gran noticia, en la perspectiva del valor de la Justicia. Dijimos desde el inicio que Guillermo Besozzi fue víctima de una trama infame. Con evidente mala intención, en tiempo de elecciones.Como suele decirse para reivindicar a los magistrados honestos, "quedan jueces en Berlín". https://t.co/oVlTg1Pvh5 — Pablo Abdala (@pabloabdala66) March 4, 2026

Guillermo Besozzi recibió una marcha en su apoyo en su chacra cerca de Mercedes, Soriano. Foto: Ignacio Sánchez Ignacio Sánchez

El caso Besozzi

En la acusación fiscal, que incorporaba la transcripción de 30 escuchas telefónicas, se desprendía que la investigación había comenzado en 2021 después de que se produjera un incendio en el Teatro 28 de febrero, específicamente en una oficina cedida al sindicato de funcionarios municipales en el edificio propiedad de la Intendencia de Soriano.

El incendio fue catalogado como “sospechoso” por Bomberos generando así la intervención de Fiscalía. Tras la indagatoria, Alciaturi le imputó además al intendente —que hizo campaña desde su casa tras la disposición de prisión domiciliaria— abuso de funciones y co-autoría de un delito de cohecho calificado en régimen de reiteración real.

Guillermo Besozzi, intendente de Soriano. Foto: Mateo Vázquez.

Entre las acusaciones que recayeron sobre Besozzi, se consideraron maniobras para financiar el gremio municipal, la utilización de recursos de la Intendencia durante la campaña electoral, pagarle el alojamiento a la exprecandidata del Partido Nacional Laura Raffo —y a su comitiva—, perdonar multas de hasta $ 300.000 y pagar por horas no trabajadas a una maquinaria propiedad de un donante de su lista, la 903.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles la Fiscalía notificó que el jerarca departamental será sobreseído y, en consecuencia, la causa quedará archivada. También serán sobreseídos otros seis exjerarcas de la Intendencia de Soriano que fueron acusados por el Ministerio Público.