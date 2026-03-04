Diputado colorado pide informes al Ministerio de Ambiente por el impacto de las prospecciones sísmicas

Un pedido de informes ingresado recientemente en la Cámara de Representantes plantea una batería de cuestionamientos directos al Ministerio de Ambiente por las autorizaciones otorgadas para realizar prospecciones sísmicas en aguas jurisdiccionales uruguayas. El planteo, firmado por el diputado Horacio de Brum y dirigido al presidente de la Cámara, Rodrigo Goñi, se ampara en el artículo 118 de la Constitución y en la Ley 17.673 para solicitar información detallada sobre los criterios técnicos, ambientales y políticos que respaldaron la habilitación de estos proyectos a gran escala.

Según el documento legislativo, la cartera autorizó prospecciones en una superficie superior a los 59.000 kilómetros cuadrados a cuatro empresas internacionales: PGS Exploration UK LTD, Searcher Geodata, CGG Services/Viridien y APA Exploration.

En este marco, el legislador solicita conocer "qué estudios científicos independientes y revisados por pares fueron considerados para evaluar los impactos sobre cetáceos presentes en el mar uruguayo", así como "si se realizó un mapeo previo de zonas críticas como rutas migratorias, áreas de alimentación y zonas de reproducción".

El pedido de informes indaga sobre los protocolos de monitoreo y la transparencia en el control de las operaciones. De Brum solicita detalles sobre "la formación de los observadores de fauna marina (OFM)" y cuestiona "si estos profesionales son independientes o dependen directamente de las empresas que realizan las prospecciones". Asimismo, se requiere información sobre "qué títulos habilitantes se exigen, si cuentan con certificación internacional y qué organismo oficial valida su idoneidad técnica para asegurar que las distancias de exclusión ante el avistamiento de cetáceos se cumplan efectivamente".

Horacio de Brum, diputado por el Partido Colorado. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Consecuencias en los recursos pesqueros y compromisos climáticos

Otro eje central de la consulta parlamentaria refiere al "impacto sobre especies comerciales clave como la corvina, la pescadilla y la merluza, especialmente durante sus fases de desove y reclutamiento larval".

El diputado De Brum pregunta "qué estudios se realizaron para prever la afectación del sector pesquero y cómo se establecerán las líneas de base para eventuales compensaciones".

Finalmente, el legislador plantea una contradicción estratégica: "Cómo se concilia la exploración de combustibles fósiles con los compromisos asumidos por Uruguay en el Acuerdo de París sobre cambio climático".