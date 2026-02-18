Justicia no dio lugar a acción de amparo de la Inddhh para detener la prospección sísmica en mar uruguayo

La jueza letrada Xenia Pedrozo no dio lugar al recurso de amparo que presentó la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) para que se disponga el cese inmediato de las actividades de prospección sísmica offshore para determinar la existencia de petróleo en el mar uruguayo.

La Justicia de tercer turno señaló que el Poder Judicial "carece de jurisdicción" para analizar la medida cautelar de no innovar que presentaron organizaciones como Mar Libre de Petroleras, según confirmaron a El País fuentes judiciales. En ese sentido, la Justicia consideró que el asunto "debería tramitarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)" y que las organizaciones debieron haber impugnado las resoluciones que habilitaron a Ancap a celebrar los contratos.

La sentencia

La resolución, a la que accedió El País, concluyó que la demanda "fue presentada fuera del plazo legal de 30 días previsto por la Ley Nº 16.011" y que, además, "la vía del amparo no es idónea para analizar un planteo que requiere debate técnico y prueba compleja".

La Inddhh había solicitado la suspensión urgente de las autorizaciones ambientales otorgadas en diciembre de 2025 para la realización de estudios sísmicos en el mar territorial uruguayo, al entender que la actividad "podría generar daños graves e inminentes sobre la fauna marina —especialmente cetáceos y peces— debido a las detonaciones acústicas utilizadas en este tipo de exploración".

En su demanda, el organismo sostuvo que "no se realizaron evaluaciones de impacto ambiental que contemplaran efectos acumulativos y sinérgicos, ni estudios independientes que garantizaran un control efectivo de los daños". También argumentó que la autorización estatal contradiría "principios ambientales como el de precaución y compromisos internacionales asumidos por Uruguay".

Movilización contra la prospección sísmica en el mar uruguayo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Sin embargo, la magistrada entendió que el plazo para promover el amparo comenzó a correr, como máximo, el 8 de diciembre de 2025 —fecha de publicación de las autorizaciones— y venció el 8 de enero de 2026. La acción fue presentada posteriormente, por lo que se configuró la caducidad. Además, señaló que la feria judicial no suspende este tipo de plazo.

Por otra parte, la jueza sostuvo que el caso requiere "un análisis técnico profundo sobre la legalidad de los actos administrativos y la eventual existencia de daños ambientales, lo que excede el carácter excepcional y sumario del amparo". Señaló que existen otras vías judiciales idóneas para cuestionar las autorizaciones y solicitar medidas cautelares.

En consecuencia, el juzgado resolvió rechazar la demanda por “manifiesta improponibilidad” de la vía elegida, sin ingresar al fondo del asunto, y dejó abierta la posibilidad de que la Inddhh recurra a otros mecanismos procesales.

"Resultado Inadmisible"

Según Mar Libre de Petroleras, esta decisión "supone afirmar que, al no haber interpuesto recursos administrativos en su momento, en el exiguo plazo de 10 días, los contratos celebrados a su amparo deben cumplirse sin posibilidad de control judicial alguno".

"EI TCA tiene competencia exclusiva para anular actos administrativos. Pero nosotros no estamos solicitando la anulación de un acto administrativo. Estamos promoviendo la nulidad absoluta de contratos ya firmados entre ANCAP y las empresas petroleras, por entender que vulneran la Constitución y normas de orden público ambiental", señalaron desde la organización en un comunicado.

Audiencia pública por proyecto de prospección sísmica. Foto: Estefanía Leal.

La organización ambientalista expresó que "los contratos no son actos administrativos unilaterales. Son acuerdos bilaterales cuya validez eventual nulidad puede -y debe- ser controlada por el Poder Judicial". En ese sentido, consideraron que "sostener que el Poder Judicial no puede intervenir y que el TCA tampoco puede revisar contratos -porque no es su competencia- conduce a un resultado inadmisible: que los contratos del Estado queden en una zona de inmunidad, incompatible con el principio de juridicidad y con el Estado constitucional de Derecho".

Mar Libre de Petroleras solicitó al Tribunal de Apelaciones que "adopte una medida provisional urgente", y advirtió que la empresa CGG Services U.S. "ya presentó su plan de gestión ambiental y el buque sísmico contratado ya arribó a nuestro país". "El inicio de la prospección es inminente. El trámite de la apelación puede insumir varios meses. Si no se suspende ahora la actividad, la decisión judicial puede llegar cuando la campaña sísmica ya esté en marcha o incluso finalizada", aseveraron.

Movilización contra la prospección sísmica en el mar uruguayo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Marcha contra prospección sísmica

Amigos del Océano, Mar Libre de Petroleras y Red Unión de la Costa invitan a toda la ciudadanía interesada en la protección del océano a una movilización este miércoles a partir de las 18:30 horas en el puerto de Punta del Este.

"Solicitamos al gobierno y tomadores de decisión que se respete la Constitución, las distintas leyes y la solicitud del pueblo uruguayo - la protección de nuestra costa. Exigimos respuestas, el gobierno es responsable", indicaron en un comunicado.

"No queremos atardeceres mirando petroleras. No queremos nuestras costas llenas de animales heridos. Queremos seguir siendo un país turístico, no petrolero", acotaron.