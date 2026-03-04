Fiscalía de Soriano notificó al intendente Guillermo Besozzi que será sobreseído y su causa archivada

La fiscal de Soriano, Luisa Vago, solicitó este miércoles el sobreseimiento del intendente Guillermo Besozzi, informó el medio local Agesor y confirmó El País con fuentes cercanas al dirigente del Partido Nacional.

En marzo de 2025, antes de las elecciones departamentales, la fiscal Stella Alciaturi había pedido la imputación de Besozzi por siete delitos: reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncias de delitos como funcionario público y un delito continuado de cohecho simple.

En la acusación fiscal, que incorporaba la transcripción de 30 escuchas telefónicas, se desprendía que la investigación había comenzado en 2021 después de que se produjera un incendio en el Teatro 28 de febrero, específicamente en una oficina cedida al sindicato de funcionarios municipales en el edificio propiedad de la Intendencia de Soriano.

El incendio fue catalogado como “sospechoso” por Bomberos generando así la intervención de Fiscalía. Tras la indagatoria, Alciaturi le imputó además al intendente —que hizo campaña desde su casa tras la disposición de prisión domiciliaria— abuso de funciones y co-autoría de un delito de cohecho calificado en régimen de reiteración real.

Entre las acusaciones que recayeron sobre Besozzi, se consideraron maniobras para financiar el gremio municipal, la utilización de recursos de la Intendencia durante la campaña electoral, pagarle el alojamiento a la exprecandidata del Partido Nacional Laura Raffo —y a su comitiva—, perdonar multas de hasta $ 300.000 y pagar por horas no trabajadas a una maquinaria propiedad de un donante de su lista, la 903.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles la Fiscalía notificó que el jerarca departamental será sobreseído y, en consecuencia, la causa quedará archivada. También serán sobreseídos otros seis exjerarcas de la Intendencia de Soriano que fueron acusados por el Ministerio Público.