"Bergara no tiene claro qué va a pasar con la movilidad": críticas a IMM por pedido de US$ 300 millones extras

En cinco áreas de su gestión, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, apuesta a conseguir dinero por fuera del presupuesto. Se trata de la limpieza, el saneamiento, la reparación de calles y de veredas y la revitalización de Ciudad Vieja. Los cinco proyectos juntos suman unos US$ 300 millones extras, que se podrían conseguir por diferentes mecanismos como préstamos o fideicomisos. Sin embargo, en filas nacionalistas criticaron este planteo de Bergara en el marco de la discusión presupuestal en la Junta Departamental de Montevideo.

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, señaló que al intendente "se lo ve desorientado y desordenado". "Primero porque lo que está discutiendo la Junta Departamental es el presupuesto, por lo que traer un tema extrapresupuestal cuando todavía no se aprobó el presupuesto me parece no es el orden ni la lógica que se debe adoptar", expresó en diálogo con El País.

Además, Lema expresó que esta discusión se da en un contexto en el que el presidente Yamandú Orsi anunció ante la Asamblea General un nuevo sistema de transporte para el área metropolitana, cuyas obras comenzarán en 2027 y terminarían en 2029. Para Lema "el intendente parece desconocer o no estar llevando adelante una conducción en materia de movilidad. Donde puede haber consecuencias muy complejas, como sería el túnel en la Avenida 18 de Julio".

"No se deja finalizar la discusión del presupuesto que establece los parámetros básicos. El intendente parece no tener claro qué va a pasar con la movilidad en Montevideo y qué quiere hacer el gobierno nacional", añadió.

Mario Bergara, intendente de Montevideo, y Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez

"Coherencia y esfuerzo"

El senador nacionalista señaló que "hay que pedir coherencia y esfuerzo". "Es el mismo intendente que metió 86 contratos a dedo en menos de un año de gestión, superando en esta etapa lo que fue la gestión Cosse. Es el mismo intendente que se le escapan los controles, donde inspectores han llegado a cobrar $ 800.000 de distintas partidas a pesar de tener sumarios o investigaciones en curso", aseveró. Tal como informó El País, a poco de cumplirse siete meses del inicio de su gestión, Mario Bergara hizo más de 80 contrataciones directas en la Intendencia de Montevideo (IMM). En un plazo similar, incluso un poco mayor porque habían pasado ya ocho meses, Carolina Cosse había contratado 56.

Por último, Lema sostuvo que Bergara "es el mismo intendente que prometió sacar el casino municipal, que da pérdidas millonarias, y el casino sigue ahí". "Una vez que el intendente se oriente le vamos a dar distintas propuestas desde el Partido Nacional para contribuir con la gestión. Porque hasta el momento vemos que viene siendo más de lo mismo", concluyó.