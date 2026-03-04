"Váyanse a Cuba de una vez": fuerte discusión en el Senado por moción para condenar el bloqueo de EE.UU.

Una fuerte discusión tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Senadores. Oficialismo y oposición se cruzaron discursivamente por una moción de declaración sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba propuesta por la bancada del Frente Amplio. Senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado se retiraron de sala.

Todo empezó cuando en una sesión ordinaria del Senado, al momento en que se iba a pasar al segundo tema del orden del día, se propuso posponerlo y se aprobó por unanimidad. Entonces llegó a la mesa una moción de urgencia para votar una declaración de condena a la "orden ejecutiva estadounidense de imponer un bloqueo de combustible a Cuba".

La discusión se abrió únicamente con los 17 votos que tiene el Frente Amplio en el Senado. Entonces, sin pasar a la discusión de fondo sobre la moción, hubo un debate previo motivado por los legisladores de la oposición que rechazaban que esta declaración se discutiera como grave y urgente.

El primero en tomar la palabra, tras un cuarto intermedio, fue el nacionalista Sebastián Da Silva, quien hizo referencia a una nota de El País que menciona que el gobierno observa con preocupación las recientes encuestas que muestran niveles de desaprobación de la gestión de gobierno mayores a los niveles de aprobación.

"Por estas horas hay en el seno del gobierno una especie de análisis acerca de la caída de la aprobación popular en las encuestas, están preocupados. ¿Cuál es la excusa más básica que tiene el político a la hora de no asumir sus propios errores? Decir lo siguiente: 'Es un error de comunicación'. Le echa las culpas a los comunicadores y no se da cuenta que una cosa tan colgada de los pelos como distraer la atención con urgencia del Senado de la República con este tema de Cuba es lo que los hace bajar en la aprobación", exclamó.

Váyanse de una vez a Cuba pic.twitter.com/PlV7NchFDG — Sebastian Da Silva (@camboue) March 4, 2026

"Están viviendo en los años 60 y nadie entiende todavía el porqué. ¿Cómo alguien que tenga aprobado el manual básico de ciencia política puede imaginar que este tema de Cuba es grave y urgente?", preguntó luego, y añadió que temas más importantes son, por ejemplo, que "hay al menos 15 departamentos donde nadie sabe qué va a pasar con la sequía" o que "hay circunstancias trágicas a nivel del INAU" o que "la seguridad es un despatarro".

"Si pueden ir a Cuba, nadie los va a extrañar", afirmó Da Silva, que luego agregó: "Váyanse a Cuba de una vez, váyanse".

Deficitaria. La isla está desabastecida y los precios disparados. Foto: AFP fotos

El senador Sergio Botana, con ironía, dijo estar "absolutamente en contra" de lo expresado por Da Silva en cuanto a que lo senadores frenteamplistas se vayan a Cuba: "No le desearía ese mal a ningún compatriota, y mucho menos a los amigos del Senado", ironizó.

"El tema es grave y urgente porque no les ha dado el tiempo: 67 años de revolución apenas no les dio tiempo para acomodar la economía y el sistema de decisiones interno. Van apenas 33 años de bloqueo y siguen demandando vivir del capitalismo, quieren vivir de Trump", sentenció.

Su correligionario Javier García, el primero en anunciar que se retiraría de sala al momento del debate sobre la moción, afirmó que "no hay un solo uruguayo que pueda estar de acuerdo" con que el Senado "se detenga durante horas hoy porque una declaración sobre Cuba es un tema grave para Uruguay".

"El oficialismo está desconectado de la realidad, no entendió cuáles son las gravedades y las urgencias del Uruguay", indicó, y luego apuntó: "Después nos preguntamos por qué el deterioro del sistema político".

El colorado Pedro Bordaberry continuó agregando que Uruguay tiene "otras prioridades" porque "está pasando por momentos duros en varias áreas" como seguridad, trabajo y economía.

"No debiéramos detenernos en el Senado a discutir algo que sabemos que va a dividir. Plantemos algo que sabemos que no une y nos separa. Sabemos lo que va a decir una bancada y lo que va a decir la otra", deslizó.

La respuesta de los senadores del Frente Amplio a la oposición por la declaración sobre Cuba

Entre los senadores del Frente Amplio que respondieron a estas acusaciones estuvo Liliam Kechichian, quien dijo estar "verdaderamente asombrada" por "la pérdida de tiempo" que se tuvo acerca de "qué cosas se pueden debatir en el Parlamento y qué no".

Según dijo, los debates sobre cuestiones internacionales se han dado "en todos los momentos" y cualquiera haya sido la mayoría circunstancial de las cámaras. "En plena pandemia estuvimos horas discutiendo la invasión de Rusia a Ucrania, con florcitas, con banderitas, y a nadie se le ocurrió decir que un tema de esa envergadura no se podía discutir", exclamó. Además aseguró que los opositores "no leyeron la propuesta" porque en ella "no se está hablando del gobierno de Cuba" sino "de una cosa que Uruguay ha hecho toda la vida, que es votar en contra del bloqueo en las Naciones Unidas".

"Lean, si quieren ser serios. Y no me vengan a hablar de encuestas porque a la Coalición Republicana le dan mucho peor que al gobierno", subrayó.

Óscar Andrade, por su parte, mencionó que "el descalabro del orden internacional es de las cosas más graves y más urgente para el Uruguay y los pueblos del mundo", y que "el incremento de medidas unilaterales coercitivas violenta groseramente el derecho internacional".

"Podríamos sacar a Cuba" de la declaración y en cambio colocar otros temas como "qué hacemos con el chantaje a la Justicia brasileña por condenar al golpista de Bolsonaro" o con "la intervención electoral descarada en Honduras" o "la amenaza a Groenlandia", dijo Andrade, todos asuntos vinculados a EE.UU.

"La bancada del Frente Amplio eligió no hacer silencio y estoy orgulloso", sentenció.

Carolina Cosse, desde la presidencia del Senado, agregó que "el mundo no es un lugar que queda lejos" y que "Uruguay en Naciones Unidas se ha mantenido apegado a respetar el derecho internacional".

Añadió que, con gobiernos de distintos signos políticos, "toda vez que se condenó el bloqueo Uruguay apoyó", y mencionó el último párrafo de la declaración propuesta, que detalla: "Se pueden tener grandes diferencias con una forma de gobierno, se puede reclamar otro tipo de gobernanza y mayores libertades, pero eso no puede justificar la adopción de medidas coercitivas unilaterales de alcance extraterritorial, que terminan funcionando como un castigo colectivo contra el propio pueblo que se supone se pretende ayudar".

Nicolás Viera a la oposición: "¿Qué se siente militar la muerte de niños?"

A continuación, únicamente con oradores del Frente Amplio, se pasó a la discusión específica sobre la moción de declaración. El oficialismo cuenta con los votos para aprobarla.

Nicolás Viera fue uno de los senadores que tomó la palabra y expresó, en referencia a la oposición: "¿Qué se siente militar la muerte de niños? ¿Qué se siente militar la falta de medicamentos sobre otros pueblos latinoamericanos? ¿Qué se siente militar políticas genocidas en el mundo entero?"

Qué dice la declaración que propuso el Frente Amplio sobre Cuba

El Senado de la República Oriental del Uruguay expresa su profunda preocupación y rechazo ante la orden ejecutiva estadounidense que impone un bloqueo de combustible a Cuba.

Esta medida, que profundiza el bloqueo económico, comercial y financiero establecido contra Cuba hace 33 años, no sólo es grave por constituir una nueva violación del derecho internacional, sino, sobre todo, porque provocará serias y previsibles consecuencias humanitarias, al afectar servicios esenciales como la generación de electricidad, el transporte público, la producción de alimentos, refrigeración y distribución de alimentos y la atención hospitalaria.

Como lo señalaron recientemente los expertos independientes de Naciones Unidas, caracterizar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y acusar al país de apoyar a “grupos terroristas transnacionales” carece de credibilidad y parece estar diseñado para justificar el uso de poderes extraordinarios y coercitivos.

Esta orden ejecutiva estadounidense, cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, viola directamente los principios de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación de los pueblos, la libertad de comercio y de navegación, pilares esenciales de un orden internacional equitativo, además de desconocer la normativa internacional que rige el comercio internacional, incluida la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Como cada gobierno uruguayo y América Latina y el Caribe en su conjunto lo han señalado desde 1992, "reiteramos el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que además de ser contrario al derecho internacional, causa graves daños al bienestar del pueblo cubano. Asimismo, reiteramos el rechazo a las listas y certificaciones unilaterales que afectan a países de América Latina y el Caribe, por lo que solicitamos la exclusión de Cuba de la lista unilateral sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional”.

Se pueden tener grandes diferencias con una forma de gobierno, se puede reclamar otro tipo de gobernanza y mayores libertades, pero eso no puede justificar la adopción de medidas coercitivas unilaterales de alcance extraterritorial, que terminan funcionando como un castigo colectivo contra el propio pueblo que se supone se pretende ayudar.