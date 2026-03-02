Crisis profunda en Cuba por presión de EE.UU. sobre el régimen; recibe petróleo en cuenta gota

El asedio petrolero de Washington a Cuba para presionar y que caiga el régimen cumplió ayer domingo un mes, con una crisis humanitaria fraguándose inexorable en la isla, incertidumbre absoluta, señales políticas contradictorias y un rumor creciente de contactos bilaterales en la sombra.

Las gasolineras están desabastecidas. Los hospitales, sin medicinas y suspendiendo tratamientos básicos y operaciones. El transporte público, desaparecido. Los precios de los alimentos, disparados. Universidades y oficinas públicas, en modo a distancia como en la pandemia. El Ejército, llamado de emergencia a recoger montañas de basura de las calles.

El Coordinador Residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, alertó esta semana del riesgo de “crisis humanitaria” en la isla. La parálisis afecta a todos los sectores. Las grandes hoteleras, como las españolas Melia e Iberostar, han cerrado instalaciones y la minera canadiense Sherritt, la principal inversión extranjera en la isla, ha detenido sus operaciones de extracción de níquel y cobalto por falta de combustible.

Una encuesta de la firma cubana de servicios empresariales Auge estima que un mes después del inicio del asedio petrolero, un 78 % de las pequeñas y medianas empresas privadas cubanas “reporta caídas en sus ventas”.

El experto cubano Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, explicó que si no entraba más petróleo en Cuba la isla agotaría sus reservas estratégicas este mismo marzo y entraría en una “grave crisis”. Desde entonces solo un tanquero del exterior ha llegado a puertos cubanos.

Ante esta situación, varios países han empezado a enviar ayuda humanitaria a la isla, con México a la cabeza. Otros que han mostrado solidaridad son Canadá, Chile y España.

De forma paralela, EE.UU. tomó un par de medidas la semana pasada que abren una vía para la entrada de combustible, aunque en pequeñas cantidades y solo para el sector privado, lo que alivia pero no soluciona la crisis. Cuba apenas produce petróleo para satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas y ese crudo nacional no se refina.

Esto coincidió con unas significativas declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en que apuntaba que el “camino hacia adelante” en Cuba podía pasar por las reformas económicas.

Los primeros isotanques con diésel del exterior -principalmente de Miami (EE.UU.), pero también de México y Colombia- ya han llegado a la isla o están en camino, importados por pequeñas empresas de capital cubano.

Prensa oficial

Los diarios estatales de carácter nacional en Cuba, incluido Granma, pasan a imprimirse solo una vez a la semana y la publicación en papel de los estatales provinciales queda completamente suspendida debido a la crisis que sufre la isla.

Granma -órgano oficial del PCC- y Juventud Rebelde -órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)- se imprimirán y distribuirán, en formato de ocho páginas, solamente los martes, empezando la próxima semana.

El semanario Trabajadores -de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, sindicato único)- también saldrá los martes. Además, los diarios regionales -ya con una periodicidad limitada- “dejarán de imprimirse” por el momento. Cada una de las 14 provincias de Cuba cuenta con una publicación escrita regional de carácter estatal.

El acceso por internet a los medios estatales será además a partir de ahora gratuito.

Con información de EFE y AFP