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El País Ovación Multideportivo

El uruguayo Thomas Silva padeció la montaña y perdió la Maglia Rosa del Giro de Italia 2026

El ecuatoriano Jhonatan Narváez se quedó con la victoria del día, mientras que el venezolano Orluis Aular y el italiano Giulio Ciccone completaron el podio.

Santiago Vanoli
Santiago Vanoli
12/05/2026, 12:53
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Giro d'Italia cycling tour - Stage 04
CATANZARO (Italy), 12/05/2026.- Uruguayan rider Guillermo Thomas Silva of XDS Astana Team wearing the overall leader's pink jersey at the start of the 4th stage of the 109th Giro d'Italia 2026, cycling race over 138 km from Catanzaro to Cosenza, 12 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
EFE

No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Este martes pasó algo previsible, aunque quizás más temprano de lo que imaginamos: cuando el pelotón del Giro de Italia llegó a los primeros ascensos exigentes de su edición 2026, los especialistas en escalada picaron en punta y Thomas Silva Coussán la padeció. El uruguayo llegó a más de 12 minutos y perdió el liderazgo de la general y por lo tanto la Maglia Rosa.

Thomas Silva, el uruguayo que se fue a Europa por un sueño en el ciclismo y hoy lidera el Giro de Italia

En Cosenza (Calabria), donde terminó la cuarta etapa y primera en Italia del Giro, Sudamérica volvió a festejar, pero esta vez en la piel de un ecuatoriano: Jhonatan Narváez se quedó con la victoria del día, mientras que el venezolano Orluis Aular y el italiano Giulio Ciccone completaron el podio.

Precisamente Ciccone era el más adelantado en la general individual entre los que llegaron adelante y por lo tanto se viste de rosa. Festeja toda Italia porque uno de los suyos sube a la cima, luego de las tres primeras etapas que se disputaron en Bélgica y donde los protagonistas fueron el uruguayo Silva y el francés Paul Magnier, que ganó la primera y tercera etapa.

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