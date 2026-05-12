El uruguayo Thomas Silva padeció la montaña y perdió la Maglia Rosa del Giro de Italia 2026

No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Este martes pasó algo previsible, aunque quizás más temprano de lo que imaginamos: cuando el pelotón del Giro de Italia llegó a los primeros ascensos exigentes de su edición 2026, los especialistas en escalada picaron en punta y Thomas Silva Coussán la padeció. El uruguayo llegó a más de 12 minutos y perdió el liderazgo de la general y por lo tanto la Maglia Rosa.

En Cosenza (Calabria), donde terminó la cuarta etapa y primera en Italia del Giro, Sudamérica volvió a festejar, pero esta vez en la piel de un ecuatoriano: Jhonatan Narváez se quedó con la victoria del día, mientras que el venezolano Orluis Aular y el italiano Giulio Ciccone completaron el podio.

Precisamente Ciccone era el más adelantado en la general individual entre los que llegaron adelante y por lo tanto se viste de rosa. Festeja toda Italia porque uno de los suyos sube a la cima, luego de las tres primeras etapas que se disputaron en Bélgica y donde los protagonistas fueron el uruguayo Silva y el francés Paul Magnier, que ganó la primera y tercera etapa.