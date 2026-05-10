El mensaje de Luis Suárez a Thomas Silva, el ciclista uruguayo que hace historia en el Giro de Italia

Con la Maglia Rosa sobre los hombros y el nombre de Uruguay instalado en el corazón del ciclismo mundial, Thomas Silva Coussán sigue cosechando reconocimientos después de su histórica irrupción en el Giro de Italia. Y esta vez el saludo llegó desde otro gigante del deporte celeste: Luis Suárez.

La cuenta oficial del Giro publicó en redes una imagen que une dos presentes uruguayos de élite: Silva vestido de rosa como líder de la clasificación general y Suárez con la camiseta rosa de Inter Miami, acompañada por una frase simple: “Uruguayos de Rosa”.

La publicación rápidamente explotó entre los fanáticos, pero el comentario que más ruido generó fue el del máximo goleador histórico de la selección uruguaya. Lejos de ponerse en el centro, Suárez escribió: “El crack es él”.

El crack es él 🙌🏼 — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 10, 2026

El mensaje del Pistolero llega en medio del fenómeno que generó Silva tras convertirse en el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro y, además, adueñarse de la Maglia Rosa, el símbolo reservado para el líder de una de las carreras más importante del ciclismo profesional. El fernandino de 24 años logró la hazaña el sábado en Bulgaria y este domingo, tras la tercera etapa ganada por Paul Magnier, mantuvo el liderazgo en la general.

El reconocimiento público de una estrella del deporte mundial como Suárez es otra señal de que lo que está logrando Thomas Silva no tiene precedentes y unió a todo el país detrás del joven pedalista.