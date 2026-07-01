"El presidente ha tenido un desgaste más prematuro de lo habitual": Bottinelli analizó desaprobación de Orsi

Luego de publicarse la última encuesta de aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi por parte de Factum, la cual arrojó que 56% de uruguayos desaprueba gestión de Yamandú Orsi como presidente y 24% la aprueba, el director de la encuestadora, Eduardo Bottinelli, señaló que el mandatario "ha tenido un desgaste más prematuro de lo habitual".

Durante la presentación de la encuesta en VTV Noticias, Bottinelli indicó que "hoy, el nivel de aprobación es la mitad que el nivel de la votación obtenida por Orsi en segunda vuelta (en noviembre de 2024)”. El sociólogo y politólogo expresó que "dentro de las personas que votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, hay un 10% de aumento en la desaprobación". "Es un dato muy relevante para considerar qué se analiza de los movimientos que se han dado en este año y medio”, agregó.

Bottinelli señaló que "no es fácil" revertir un escenario como el actual. Además, expresó que "el presidente ha tenido un desgaste más prematuro de lo habitual". "Tiene que ver con cuestiones propias del gobierno, con otras del país, y con el cumplimiento de expectativas, que está atravesando a todo el mundo, por la velocidad con que se quieren los resultados. Pero no es esperable que siga la tendencia a la baja”, aseveró el director de Factum.

Por otro lado, consideró que "hay cuestiones vinculadas a la economía, otras a los mensajes que da el Gobierno hacia su propio electorado o a quienes no lo votaron". "Hay un mensaje de Rendición de Cuentas y una línea de anuncios que va enfocado en cambiar esta situación. Hacer anuncios vinculados a las demandas que está intentando atacar el Gobierno, tanto en materia de seguridad pública como en economía", afirmó.

Otros temas relevantes, dentro de economía, son "personas en situación de calle, pobreza infantil, pobreza en términos generales o ingresos de los hogares, donde más expectativas había por parte del electorado del FA y donde el Gobierno empieza a dar señales ahora". "Lo que hay que ver es que, más allá de las señales, los resultados acompañen como forma de revertir esta situación", acotó Bottinelli.

Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum. Foto: Estefanía Leal/El País.

¿Qué dice la última encuesta de Factum?

La consultora Factum dio a conocer este miércoles su última encuesta de opinión pública acerca de la evaluación que hacen los uruguayos de la gestión del presidente Yamandú Orsi.

De acuerdo a los datos presentados en VTV Noticias por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, el 56% desaprueba la gestión del presidente, el 24% la aprueba, y el 20% ni aprueba ni desaprueba. El saldo de aprobación del mandatario es negativo (-32%).

Esta es la primera encuesta de Factum tras la polémica de la camioneta del mandatario. La camioneta Hyundai Santa Fe fue donada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en medio de los cuestionamientos por su compra, a US$ 25.000 menos que el precio de lista, con un auto donado en su campaña como parte de pago, y a pocos días de asumir.

La consultora subraya que el presidente Orsi "se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió": "No solo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, si no que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que poco más de la mitad de los votantes oficialistas aprueben la gestión", señala la medición.

La evolución de la aprobación del mandatario muestra una caída de 5 puntos entre la medición del 2º bimestre del año y la medición del 3º bimestre, y una caída acumulada de 13 puntos entre el 1º bimestre y el 3º bimestre de 2026.

Presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal/El País.

Por partido político

Si se divide por partido político, la encuesta muestra que actualmente la aprobación del mandatario entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en octubre de 2024 se ubica en el 52%, con un 25% que no aprueban ni desaprueba y un 23% que desaprueba la gestión.

Entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana (CR), el nivel de aprobación de Orsi se encuentra en el 2%, el 12% no aprueba ni desaprueba, y el 86% desaprueba.

Presidente Yamandú Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Ficha técnica:

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 20 de junio. Se tomaron 900 casos por telefonía celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas. Las personas encuestadas fueron hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, de 18 años en adelante.