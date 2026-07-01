La autocrítica de Pereira por los blindados: "Lo explicamos tan mal que lo tuvimos que reexplicar 30 veces"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, negó que la decisión de usar vehículos blindados militares para el patrullaje policial en zonas de Montevideo con altos índices de criminalidad represente una militarización de la seguridad pública y aseguró que, si así lo hubiera entendido, habría renunciado a su cargo y estaría "protestando en la calle". De todas formas, lamentó que el oficialismo explicó "tan mal" el tema que lo tuvo que "reexplicar como 30 veces".

Al respecto de este patrullaje con unidades militares que en principio serán conducidas por policías y eventualmente por soldados que pasen en comisión al Ministerio del Interior, Pereira aseguró que le preocupa que "la izquierda no pierda contacto con quien representa, que no pierda cuál es su base social".

"Habría renunciado": los motivos de Fernando Pereira para defender el uso de vehículos militares

En diálogo con el programa Vos en agenda (que se emite por YouTube), Pereira expresó: "Nosotros claramente tenemos que tener diálogo con los mercados y con los empresarios, pero no representamos eso, representamos trabajadores organizados, académicos, intelectuales, estudiantes, y no todos nos votan. El vecino que va a ver una tanqueta militar veía una igualita que era policial; lo que hay que cambiar es el símbolo".

"Si nosotros estuviésemos militarizando la Policía yo hubiera renunciado a la presidencia del Frente Amplio y estaría protestando en la calle porque estoy convencido de que los militares tienen una formación específica que no está dada para la seguridad pública interna. Y en los países donde se han utilizado han generado desastres. Eso no quiere decir no poder usar un vehículo blindado en zonas donde es necesario usarlo, si es necesario manejado por un militar armado que habrá que instruirlo", apuntó el exsindicalista.

Ceremonia de entrega de 14 vehiculos blindados Mamba Mk7 para el Ejercito Uruguayo en la sede del Servicio de Material y Armamento, donacion historica de equipamiento militar por parte del Gobierno de Estados Unidos, en Montevideo, ND 20240724, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais, tanqueta Leonardo Maine/Archivo El Pais

En esta línea, añadió: "Lo explicamos tan mal que lo hemos tenido que reexplicar como 30 veces, pero tanquetas ya había en los barrios". Señalando los vehículos policiales que ya se usan para el patrullaje en zonas de alta conflictividad, Pereira recordó que algunos "se rompieron" y están "en reparación" mientras se está "en proceso de traer" más, pero en el transcurso el Ministerio de Defensa tiene tanquetas "ociosas y las presta".

"En esos barrios los que nos piden es patrullaje. No nos piden que la Policía haga cualquier cosa o que pongamos gente del Ejército, nos piden patrullaje y el patrullaje en algunas zonas de Montevideo requiere de estos tipos de vehículo", continuó.

Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

La interna del oficialismo tras las observaciones de Juan Castillo

Consultado acerca de la polémica en la interna del gobierno que se generó cuando el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, un referente del Partido Comunista, cuestionó la medida, Pereira respondió que no vio "ninguna falta de respeto" sino "una posición diferente a la del presidente" Yamandú Orsi, quien a su entender "está dispuesto a escuchar diferencias"

Sin embargo, reconoció que "hay un momento en que hay que decidir entre cuatro paredes". "Hay un tiempo para cerrarse y pensar la estrategia colectiva del Frente Amplio, que eso supone gobierno, parlamento y fuerza política", concluyó.