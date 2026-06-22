El Frente Amplio comenzó a discutir en su orgánica cómo mejorar la articulación entre el partido y el gobierno

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, planteó en la última reunión de la Mesa Política de la coalición de izquierda realizada el jueves pasado que es necesario fortalecer la coordinación permanente entre esa fuerza política y el gobierno para construir una estrategia común, clara y comprensible para la población. Advirtió que se trata de un trabajo a mediano plazo.

Pereira planteó también, dijeron a El País fuentes del FA, la importancia de respaldar y visibilizar los compromisos asumidos y cumplidos por la fuerza política y promover la movilización en torno a proyectos y conquistas concretas.

El presidente del FA llamó al fortalecimiento de los comités de base, a la militancia territorial, a la recuperación del contacto con la militancia y a una mayor presencia política en los espacios de participación social.

También destacó el desarrollo de “El FA Te Escucha”, que ya se realizó en 14 departamentos y valoró positivamente su aporte al vínculo con la sociedad, la relación con los medios de comunicación y la revitalización de las departamentales. En ese marco, Pereira propuso que Montevideo y Canelones preparen sus respectivas instancias, organizadas territorialmente y coordinadas. Pereira consideró que en Montevideo el dispositivo deberá ser más amplio, y debe permitir recorrer organizaciones sociales y la totalidad de los comités de base, para que se obtenga una presencia activa del Frente Amplio. Subrayó la importancia de conformar delegaciones reducidas y equipos que visiten los comités para escuchar a la militancia.

En el FA se entiende que la realización de “El FA te escucha” durante el anterior gobierno fue útil y ayudó a la victoria electoral de 2024.

En la reunión se anunció que se llegó a un acuerdo para actualizar el Protocolo de Violencia Basada en Género que se espera ratificar en votación en el Plenario Nacional en julio.

Daniel Mariño, encargado de la secretaría política, recibió y trasladará un planteo recibido de las bases del interior que quieren saber “qué planes y/o programas se han elaborado para el trabajo en territorio con las familias de las infancias y adolescencias en situación de pobreza” y qué hay previsto para su monitoreo.