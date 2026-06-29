La verdad de la interna del plantel de Uruguay y Bielsa en el Mundial: reuniones, mentiras y pedidos reales

Enviados a Guadalajara, México

Durante gran parte de la concentración de Uruguay en Playa del Carmen, el plantel trabajó en dos grupos: por un lado los suplentes junto a los sparrings, y en otro horario los titulares. En tanto, los arqueros se movían con el entrenador Enzo Ferrari. No fue algo nuevo en el proceso de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya; por ejemplo, en la Copa América 2024 no solo ambas partes del plantel trabajaban por separado, sino que incluso iban al lugar de entrenamiento en distintos buses, en diferentes horarios. En Mayakoba eso no pasó porque la cancha quedaba en el mismo predio que los alojamientos.

Después del partido con Cabo Verde, esa modalidad cambió. Un grupo de futbolistas le planteó al técnico empezar a practicar todos juntos. “Bielsa lo concedió. Tuvieron una charla y lo aceptó. Pero no fue más que eso, no se generó un problema”, le dijeron a Ovación con mucha firmeza desde la interna de la selección.

Y fueron mucho más allá, transmitiendo su molestia con versiones periodísticas que existieron en los últimos días: “Fue mentira. Nunca ningún jugador, ni referente ni nadie le planteó a Bielsa algo referido a la táctica contra España. Aparte, ¿Uruguay presionó o esperó?... Y voy más allá: ¿Justo dos de los principales referentes que tiene el plantel no estaban en esa supuesta reunión con el DT? Se habló de que el plantel practicara todo junto y algo relacionado a los entrenamientos y las cargas”. Esta respuesta coincide con la de otras dos fuentes de la interna del plantel que Ovación consultó, y que prefirieron mantenerse en el anonimato.

Hay mucha molestia en la órbita de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por varias situaciones, que involucran un manejo de información que ellos entienden que dista muchísimo de lo que pasó verdaderamente. Incluso cuestionan el momento en el que esas versiones salieron a la luz. Las personas consultadas no niegan que existió una charla de jugadores con Bielsa, pero la atribuyen solo a lo expuesto anteriormente, y agregaron: “Fue una reunión de fútbol, sobre cosas puntuales, para mejorar. Absolutamente todos jugaron pensando en lo mejor para Uruguay. No hubo un cuestionamiento a la autoridad de Bielsa en ningún momento, mucho menos una pelea. Fue doloroso ver todo lo que se generó en base a la nada misma. Una pena el momento en el que se dio todo. Hay mucha tristeza por la eliminación”.

Los jugadores de Uruguay durante el entrenamiento en Playa del Carmen en el Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

Hay coincidencia con la mirada del entrenador respecto a que Uruguay mereció más en el Mundial y que los importantes errores individuales que existieron tiraron por la borda lo bueno que se hizo durante varios minutos de los tres partidos. Pero lógicamente que entienden que fue un fracaso rotundo quedar eliminados a manos de Cabo Verde, sin haber podido ganar ningún partido. Sería de necio no reconocer ese hecho.

Posterior a la eliminación, tras la derrota frente a España, y ya en Playa del Carmen, Bielsa se despidió del plantel mediante una charla en la que tuvo autocrítica y no atacó a ninguno de los referentes. Esta versión también fue confirmada por fuentes allegadas al plantel. “Bielsa es incapaz de hacer ciertos comentarios. Podrá tener sus defectos, como todos los tenemos, pero hay cosas que se dicen que son propias de personas que no lo conocen y que distan muchísimo de lo que es Bielsa como persona”, indicaron desde la AUF.

El técnico argentino tuvo otras dos reuniones en Playa del Carmen el pasado fin de semana. Una con el director de selecciones Jorge Giordano y otra con el presidente Ignacio Alonso. Con el titular de la AUF se dio ayer por la mañana en Playa del Carmen. Según confiaron a Ovación fue “evaluatoria y analítica, con autocrítica”.

Marcelo Bielsa en el entrenamiento de Uruguay de este martes. Foto: Mateo Vázquez.

Ayer por la tarde el equipo de comunicación de la AUF confirmó que mañana a las 18:00 Bielsa dará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, que servirá de despedida del ciclo del rosarino en la Celeste, un ciclo que quedará marcado más por lo malo que por lo bueno, y en el que apenas se puede destacar el partidazo con Argentina en La Bombonera por las Eliminatorias, el triunfo ante Brasil en el Centenario, el buen juego colectivo del primer año de su conducción en 2023 y una Copa América en la que la selección fue como favorita y finalizó en el tercer lugar, tras vencer a Canadá en el partido para entrar al podio. Bielsa partió ayer desde México a Uruguay con escala en Lima, por lo que llegará en la madrugada de este lunes.

“No hay ninguna guerra entre Bielsa y los jugadores, ni la hubo antes ni tampoco durante el Mundial. Ya está. Esto se terminó. Borrón y cuenta nueva”, cerró con ímpetu otra fuente muy cercana al plantel.