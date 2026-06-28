Marcelo Bielsa dará una conferencia tras la dura eliminación de Uruguay en el Mundial 2026: día, hora y dónde ver

Se terminó el Mundial 2026 para Uruguay y lo hizo de la peor manera. Sin victorias, con dos empates, una derrota y una tercera posición —pero con dos puntos— que no alcanzó si quiera a entrar entre los ocho mejores terceros que avanzaron a los dieciseisavos de final del certamen.

La Copa del Mundo marcó, también, el final del contrato actual del técnico argentino Marcelo Bielsa que inició sus trabajos en junio de 2023 y tres años después los cierra con resultados irregulares tras clasificar al certamen más importante de selecciones —pero con un flojo rendimiento— y un tercer puesto en la Copa América 2024.

Tras la participación en el Mundial, Marcelo Bielsa brindará una nueva conferencia de prensa según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol. La misma será el próximo martes 30 de junio desde las 18:00 y se llevará a cabo en el Estadio Centenario.

Las palabras del entrenador rosarino, que tendrá un nuevo encuentro con los medios, serán transmitidas en vivo a través de la cuenta de Youtube de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUFtv), según se anunció en el comunicado publicado este domingo en la web oficial.

Cabe recordar que un hecho muy similar se dio luego de los amistosos de la Celeste ante México y Estados Unidos, donde el propio entrenador solicitó una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Museo del Fútbol y en la que dio explicaciones de lo ocurrido en dichos encuentros y cuál era su presente al frente del cuerpo técnico.

Los números de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay

El argentino, que lleva tres años al frente de la selección uruguaya, dirigió un total de 37 partidos con un saldo de 14 triunfos, 15 empates y ocho derrotas. 11 de esos encuentros se dieron en el marco de encuentros amistosos, mientras que 18 fueron por Eliminatorias, cinco por Copa América y otros tres por Mundial. A su vez, dirigió a la Sub 23 en el Preolímpico donde la Celeste no pudo superar la fase de grupos tras acumular un triunfo, un empate y dos derrotas.