En qué puesto terminó Uruguay el Mundial 2026 tras quedar eliminado en su segunda peor actuación de la historia

La selección uruguaya cerró su participación en el Mundial 2026 tras quedar eliminada en fase de grupos por segunda vez de manera consecutiva. No logró clasificar en un formato en el que 32 de 48 avanzaban a dieciseisavos y quedó al nivel de seleccionados como Haití, Irak, Qatar y Curazao.

Finalizada la primera ronda, la Celeste se ubicó en el lugar 37 de 48 selecciones, por debajo de países como Irán (33), Corea del Sur (34°), Turquía (35°) y Escocia (36°), con un 22.2 % de los puntos conseguidos, mismo porcentaje que en Corea y Japón 2002 (dos empates y una derrota, aunque sin el nuevo sistema de mejores terceros durante aquella edición).

Dirigida por Marcelo Bielsa, que dijo "no dejarle nada"al fútbol uruguayo, la selección no pudo ganar ni uno de sus partidos en la cita mundialista que jugó en México y Estados Unidos, cosechando dos puntos de nueve posibles: empató con Arabia (1-1) y Cabo Verde (2-2) y luego perdió con España (1-0).

De esta manera, logró igualar el segundo peor porcentaje en sus participaciones. El primer puesto que se lleva el Mundial de Alemania 1974, cuando después de sumar un solo punto, se adjudicó un 16,66% de las unidades posibles. Empató ante Bulgaria y perdió los partidos ante Países Bajos y Suecia.