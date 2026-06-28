En qué puesto terminó Uruguay el Mundial 2026 tras quedar eliminado en su segunda peor actuación de la historia
La Celeste no logró clasificar en un formato en el que 32 de 48 selecciones avanzaban a dieciseisavos y quedó casi al nivel de equipos como Haití, Irak, Qatar y Curazao.
La selección uruguaya cerró su participación en el Mundial 2026 tras quedar eliminada en fase de grupos por segunda vez de manera consecutiva. No logró clasificar en un formato en el que 32 de 48 avanzaban a dieciseisavos y quedó al nivel de seleccionados como Haití, Irak, Qatar y Curazao.
Finalizada la primera ronda, la Celeste se ubicó en el lugar 37 de 48 selecciones, por debajo de países como Irán (33), Corea del Sur (34°), Turquía (35°) y Escocia (36°), con un 22.2 % de los puntos conseguidos, mismo porcentaje que en Corea y Japón 2002 (dos empates y una derrota, aunque sin el nuevo sistema de mejores terceros durante aquella edición).
Dirigida por Marcelo Bielsa, que dijo "no dejarle nada"al fútbol uruguayo, la selección no pudo ganar ni uno de sus partidos en la cita mundialista que jugó en México y Estados Unidos, cosechando dos puntos de nueve posibles: empató con Arabia (1-1) y Cabo Verde (2-2) y luego perdió con España (1-0).
De esta manera, logró igualar el segundo peor porcentaje en sus participaciones. El primer puesto que se lleva el Mundial de Alemania 1974, cuando después de sumar un solo punto, se adjudicó un 16,66% de las unidades posibles. Empató ante Bulgaria y perdió los partidos ante Países Bajos y Suecia.
El puesto de los eliminados
33) Irán
34) Corea del Sur
35) Escocia
36) Turquía
37) Uruguay
38) Arabia Saudita
39) República Checa
40) Nueva Zelanda
41) Qatar
42) Curazao
43) Panamá
44) Jordania
45) Haití
46) Uzbekistán
47) Túnez
48) Irak
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