Agente de Muslera: "Siempre dando la cara en este mundo plagado de caretas; sabemos lo que estás sufriendo"

Rodrigo Lubetkin, agente y mano derecha de Fernando Muslera, salió al cruce tras las críticas al arquero por sus errores en el Mundial 2026, que influyeron de manera directa en la eliminación de Uruguay, siendo la segunda peor participación de la selección a nivel histórico en Copas del Mundo.

"En las buenas mi amigo y en las malas mi hermano. Aciertos y errores como la vida misma. Siempre dando la cara y asumiendo su responsabilidad en este mundo plagado de caretas, juzgadores mediocres, odiadores seriales y discurseros que se erigen en fiscales de la ética", expresó su socio en un posteo que realizó en redes sociales.

Y continuó en la defensa del arquero cinco veces mundialista: "Y ahí está mi hermano, Nando Muslera, recaliente consigo mismo y recaliente porque siente que no pudo cumplir el sueño que los uruguayos tenían: él, claro, el primero en soñar por su familia y amigos. Ese es el Nando, el de cinco Mundiales, el jugador uruguayo con más partidos jugados en Copas del Mundo, el que soñó, sueña y soñará con la CELESTE".

Por último, recalcó el sufrimiento de Muslera y dejó en claro su apoyo hacia el arquero de Estudiantes de La Plata. "Los que te queremos sabemos lo que estás sufriendo y acá estamos, espalda con espalda!!! Como siempre! Para la mayoría de nuestra gente seguirás siendo un ejemplo de deportista y de ser humano. Ojalá Uruguay tenga más musleras!! Te banco siempre amigo. Te banco siempre hermano", cerró Lubetkin.