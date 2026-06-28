El mensaje de Manuel Ugarte tras conocer su dura lesión: "Tocar fondo me va hacer más fuerte en todo sentido"

Luego de que se confirmara su lesión de rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, Manuel Ugarte, futbolista de la selección uruguaya que debió ser sustituido ante España, se pronunció con un mensaje a través de redes sociales y aseguró que volverá "más fuerte".

"Ya pasaron unos días después de todo. Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener, en uno de los partidos más importantes de mi país, y haber terminado de esta manera, sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece, es algo que me va a quedar marcado para mí vida", expresó el mediocampista de 25 años.

"Tocar fondo me va hacer más fuerte en todo sentido, y siento que este es el caso; sin duda cuando la vida quiere que pares te lo hace saber de algún modo. Está en mí sacar lo positivo de esto. Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae", añadió el jugador del Manchester United.

"Agradecido con AUF y Manchester por estar a disposición desde el minuto que pasó. También muchas gracias a mi familia, amigos y todos los mensajes de apoyo que he recibido en este tiempo. Voy a volver más fuerte", cerró Ugarte, que viajará en las próximas horas rumbo a Inglaterra para comenzar su proceso de recuperación bajo el cuidado de la sanidad de su equipo.

Ugarte, que fue titular en los tres partidos de Uruguay en el Mundial, sufre la lesión en un momento clave de su carrera, donde el mediocampista debía decidir sobre su futuro, al no ser considerado en Manchester United desde la llegada de Michael Carrick a la dirección técnica de los Diablos Rojos, que le buscan salida, pero la lesión dificulta colocarlo en el mercado.

Se manejaban opciones del fútbol español e italiano, más alguna otra posibilidad. Previamente el jugador había descartado ofertas del fútbol turco y árabe, buscando continuar su carrera en el fútbol de primer nivel.

Su publicación en redes sociales

El comunicado de Uruguay: lesión de rodilla izquierda

"El futbolista sufrió una lesión en su rodilla izquierda en el partido frente a España por la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 por la que debió ser sustituido. En coordinación con su club, Manchester United, se le realizaron los primeros estudios que muestran una lesión de ligamento", informó la AUF sobre la 1:00 de la tarde de este domingo.

Y añadió: "Seguiremos el proceso en conjunto para luego confirmar la entidad de la lesión".