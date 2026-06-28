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El País Ovación Mundial

Se confirmó la lesión de Manuel Ugarte, quien sufrió rotura de ligamentos cruzados en el partido ante España

El mediocampista del Manchester United viajará en las próximas horas rumbo a Inglaterra para comenzar la recuperación tras lastimarse en último juego del Mundial 2026.

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Mateo Vázquez
28/06/2026, 12:30
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Manuel Ugarte en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026
Manuel Ugarte en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026
Foto: AFP

La resonancia a la que se sometió Manuel Ugarte confirmó que posee una rotura de ligamentos cruzados y será baja durante varios meses mientras define su futuro, que parecería no estar en el Manchester United de Inglaterra.

Este domingo se conocieron los resultados de los exámenes que el formado en Fénix se realizó este sábado en Playa del Carmen —donde Uruguay tuvo su campamento base en el Mundial 2026— tras la lesión que sufrió ante España y por la que debió ser sustituido en el primer tiempo del último partido de fase de grupos.

El futbolista de 25 años viajará en las próximas horas rumbo a Inglaterra para comenzar su proceso de recuperación bajo el cuidado de la sanidad de su equipo.

Ugarte, que fue titular en los tres partidos de Uruguay en el Mundial, sufre la lesión en un momento clave de su carrera, donde el mediocampista debía decidir sobre su futuro, al no ser considerado en Manchester United desde la llegada de Michael Carrick a la dirección técnica de los Diablos Rojos, que le buscan salida, pero la lesión dificulta colocarlo en el mercado.

Se manejaban opciones del fútbol español e italiano, más alguna otra posibilidad. Previamente el jugador había descartado ofertas del fútbol turco y árabe, buscando continuar su carrera en el fútbol de primer nivel.

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