El rol invisible de Dibu Martínez en el golazo de Lo Celso durante Argentina vs. Jordania: "Medio mío"

Emiliano Martínez volvió a ser clave en la selección argentina con un gesto que se viralizó. El arquero, que llegó al Mundial 2026 lesionado, tuvo incidencia en el gol de Giovani Lo Celso que abrió el marcador en el encuentro ante Jordania, a los 19 minutos.

Cuando el mediocentro zurdo, que debutó en una Copa del Mundo a sus 30 años, fue a ejecutar el tiro libre hacia el arco defendido por Yazeed Abu laila con doble barrera, Dibu se acercó hasta la línea del medio y dio indicaciones, acomodando la de jugadores argentinos, compuesta por Giuliano Simeone, Marco Senesi y Nicolás Otamendi.

Los albicelestes le hicieron caso en el posicionamiento y a la hora del remate se abrieron, dejando pasar el balón, lo que derivó en 1-0 parcial.

G O L A Z O O O



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Tras el partido, que finalizó 3-1 con otros dos goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, Martínez se refirió a esta jugada y reconoció: "Trato de decirles a los chicos qué es lo que más le molesta al arquero. Son jugadores de primer nivel y, aun así, me siguen escuchando. Eso habla de lo que es este grupo. Fijate que el arquero tiene que salir mucho más. Lo podemos ir mejorando, pero ya queda en nosotros. Yo siempre le digo: 'Medio mío', pero es algo que a mí me molesta y se los digo a los chicos, que son clase mundial".

Del Dibu para Lo Celso, en plena nota con #ESPN... "MEDIO MÍO EL GOL, EH, MEDIO MÍO"... 🤣🤣🤣



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Además, se mostró contento, tras el partido ante Jordania, porque cada vez "las sensaciones son mejores" y en el próximo encuentro, contra Cabo Verde, el 3 de julio en Miami, podrá "atajar y entrenar normal".

El Dibu se rompió el dedo anular de la mano derecha durante la disputa de la final de la Europa League con el Aston Villa, en mayo pasado, y durante ese tiempo ha estado jugando con una protección y con unos entrenamientos especiales para proteger la zona lastimada.

El sábado, recibió su primer gol en el Mundial, pese a lo que se mostró satisfecho. "Estoy cada vez mejor. Obviamente, no es lo mismo que te metan gol o no, pero las sensaciones son las mejores", indicó en la zona mixta del estadio AT&T de Arlington (Dallas), donde Argentina se impuso a Jordania por 3-1.

“ME DA BRONCA QUE ME LLEGUEN UNA VEZ Y ENTRE”.



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"LE DIJE AL TÉCNICO QUE ESTABA BIEN PARA ATAJAR" 💬🇦🇷



Dibu Martínez se refirió a su titularidad pese a la rotación que propuso Lionel Scaloni. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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El arquero confesó que le pidió jugar a Lionel Scaloni, que remozó prácticamente todo el equipo, al estar asegurado el primer puesto del grupo. "He estado mucho tiempo sin podre entrenar y jugar los partidos es lo mejor que puedo hacer para mejorar. Yo creo que en el siguiente partido podré atajar y entrenar normal", aseguró.

Por último, palpitó el choque contra Cabo Verde por los 16avos de final: “Son muy intensos, defienden muy bien. Salen bien a la contra, son rápidos. Es un equipo duro, como todos los que estamos viendo. Por algo clasificó en un grupo que estaba España, Uruguay y Arabia Saudita. Tienen algo muy bueno. Nadie esperaba que clasificaran y lo hicieron. La cancha va a estar seca, va a hacer calor y ellos están acostumbrados a esas condiciones”.