Jordania 1-3 Argentina por el Mundial 2026: la Albiceleste cerró el Grupo J con puntaje ideal

Argentina venció 3-1 a Jordania este sábado 27 de junio de 2026 en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos, por el Grupo J del Mundial 2026.

La Albiceleste llegó a este partido con victorias 3-0 ante Argelia y 2-0 frente a Austria, y con este nuevo triunfo completó una fase perfecta con nueve puntos, al igual que México y Francia. El debutante asiático, que había caído 3-1 con Austria y 2-1 ante Argelia, cerró su primera Copa del Mundo sin unidades.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Argentina golpeó temprano a los 19'. Giovani Lo Celso tomó un tiro libre y ejecutó al palo del arquero, que llamativamente regaló Yazeed Abu Laila jugándosela excesivamente a un remate por encima de la barrera.

La diferencia se amplió a los 31 minutos, cuando Lautaro Martínez convirtió de penal el 2-0. El Toro anotó su primer gol en Copas del Mundo, tras no convertir en el Mundial 2022, aprovechando una falta dentro del área sobre Marcos Senesi, que intentó ir a una segunda pelota luego de un tiro en el travesaño del delanatero del Inter, pero se terminó llevando una patada en la cara del jugador jordano.

En el complemento, Jordania encontró una respuesta a los 55 minutos: Musa Al Taamari marcó el 1-2 tras asistencia de Ehsan Haddad, que culminó una gran jugada colectiva.

Argentina le dio minutos a Lionel Messi tras el gol y terminó de asegurar el triunfo a los 80 minutos, tras un tiro libre donde volvió a responder mal Abu Laila, en un tiro que no entró ni siquiera muy esquinado.

Jordania 1-3 Argentina

Jordania: Yazeed Abu Laila; Abdallah Nasib, Husma Abudahab (90' Mohammad Abu Zrayq), Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan (76' Amer Jamous); Ali Olwan (90' Saleem Obaid), Odeh Fakhoury (46' Mahmoud Al-Mardi), Ali Al-Azaizeh (46' Mousa Altamari). DT: Jamal Sellami.

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone (71' Valentín Barco), Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (60' Thiago Almada); Nico Paz (60' Alexis Mac Allister); Julián Álvarez (83' José Manuel López), Lautaro Martínez (60' Lionel Messi). DT: Lionel Scaloni.

Goles: 19' Giovani Lo Celso (A), 31' Lautaro Martínez (A) -de penal-, 55' Musa Al Taamari (J) y 80' Lionel Messi (A).

Amarillas: 17' Mohannad Abu Taha (J) y 64' Yazan Al Arab (J).

Cancha: AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos

Árbitro: Istvan Kovacs (ROU).

Asistentes: Mihai Marica y Ferencz Tunyogi (ROU).

Cuarto: Dahane Beida (MTN).

Quinto: Jerson Santos (ANG).

VAR: Bram Van Driessche (BEL) y Fedayi San (SUI).

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.