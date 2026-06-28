RD Congo 3-1 Uzbekistán por el Mundial 2026: los africanos lo remontaron y serán rivales de Inglaterra

En el Mundial 2026, RD Congo venció 3-1 a Uzbekistán este sábado 27 de junio de 2026 por el Grupo K. El encuentro se jugó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, donde los africanos dieron vuelta un marcador adverso en el segundo tiempo.

El partido dejó a los liderados por Sébastien Desabre con cuatro puntos, producto del empate 1-1 ante Portugal, la caída 1-0 frente a Colombia y esta victoria.

El debutante asiático cerró su recorrido sin unidades, tras haber perdido también 3-1 con Colombia y 5-0 contra Portugal, en una zona que tuvo a los cafeteros en la cima y a los lusos con ventaja en la pelea directa.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

RD Congo comenzó el encuentro con un esquema 4-4-2 y Uzbekistán con un 3-4-3. El inicio favoreció al conjunto asiático en el marcador: a los 10 minutos, Eldor Shomurodov puso el 0-1 con asistencia de Akmal Mozgovoy.

La reacción congoleña llegó en el tramo final cuando Yoane Wissa convirtió de penal el 1-1 y cambió el desarrollo del compromiso.

Diez minutos después, Fiston Mayele marcó el 2-1 y completó la remontada. Ya en el tiempo agregado Wissa volvió a aparecer, esta vez tras asistencia de Meschack Elia, para sellar el 3-1 definitivo.

El vencedor tuvo un 58% de posesión, 19 remates y cuatro tiros al arco, mientras que Uzbekistán terminó con 42% de posesión, tres remates y uno al arco.

Yoane Wissa, la figura de República Democrática del Congo. Foto: Sofascore.

De esta manera, Wissa fue elegido la figura del partido por Sofascore: tuvo seis remates y dos fueron al arco. A su vez, tuvo un 89% de eficacia en pases precisos.

RD Congo 3-1 Uzbekistán

RD Congo. Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (83‘ J. Kayembe Ditu); Nathanael Mbuku (72‘ M. Elia), Samuel Moutoussamy (72‘ N. Ayel Mukau), Noah Sadiki, Brian Cipenga (72‘ T. Bongonda); Yoane Wissa, Cedric Bakambu (51‘ F. Mayele). D.T. Sébastien Desabre.

Uzbekistán. Abduvohid Nematov; Khoziakbar Alidzhanov, Rustamjon Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov (82‘ I. Sergeev), Sherzod Nasrulloev; Dostonbek Khamdamov (58‘ A. Ganiev), Otabek Shukurov (58‘ O. Khamrobekov), Akmal Mozgovoy (82‘ J. Iskandarov), Abbosbek Fayzullayev (73‘ O. Urunov), Eldor Shomurodov. DT. Fabio Cannavaro.

Árbitro. Felix Zwayer (GER).

Parte de este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.