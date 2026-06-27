Inglaterra 2-0 Panamá por el Mundial 2026: Bellingham y Kane sellaron el primer lugar en el Grupo L

En el Mundial 2026, Inglaterra venció 2-0 a Panamá este sábado 27 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Estados Unidos, por el Grupo L.

El equipo europeo cerró la fase con siete puntos: antes había derrotado 4-2 a Croacia y empatado 0-0 con Ghana. El conjunto canalero, que ya había caído 1-0 ante Ghana y 1-0 frente a Croacia, terminó sin unidades.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El partido comenzó con Panamá ordenado en un 5-4-1 e Inglaterra parado en 4-2-3-1. El trámite se fue al descanso sin goles, con el marcador 0-0 y con el equipo británico manejando más la pelota.

La tensión disciplinaria apareció en el segundo tiempo. A los 53 minutos, José Fajardo vio la tarjeta amarilla para Panamá, y a los 61 fue amonestado Jarell Quansah en Inglaterra.

La diferencia llegó a los 62 minutos, cuando Jude Bellingham marcó el 1-0 para Inglaterra después de una asistencia de Bukayo Saka. Cinco minutos más tarde, a los 67, Harry Kane amplió a 2-0 tras pase de Bellingham.

¡HARRY KANE SUMÓ SU GOL Y HACE HISTORIA!



De cabeza, el delantero marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xda6o1NbPD — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Panamá intentó sostenerse hasta el final, pero no logró cambiar el desarrollo del marcador. A los 83 minutos, Andrés Andrade recibió la segunda amarilla del equipo centroamericano. Inglaterra terminó con 67% de posesión, 17 remates y ocho al arco, mientras que Panamá registró nueve tiros, dos de ellos entre los tres palos.

Según datos de Sofascore, Inglaterra concretó 557 pases en todo el encuentro.

Inglaterra vs. Panamá. Sofascore Foto: Sofascore

Panamá vs. Inglaterra

Cancha: MetLife Stadium de East Rutherford

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim

Goles: 62' Jude Bellingham (Inglaterra), asistencia de Bukayo Saka; 67' Harry Kane (Inglaterra), asistencia de Jude Bellingham.

Tarjetas amarillas: 53' José Fajardo (Panamá); 61' Jarell Quansah (Inglaterra); 83' Andrés Andrade (Panamá).

Tarjetas rojas: no hubo.

Inglaterra: Pickford; Quansah (63' Spence), Konsa, Guehi, Nico O’Reilly; Anderson (84' Henderson), Bellingham (71' Eberechi Eze), Rogers; Saka (63' Madueke), Kane (84' Watkins), Rashford.

DT. Thomas Tuchel.

Panamá: Orlando Mosquera; Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo; Jorge Gutiérrez (88' Éric Davies), Carlos Harvey (88' Alberto Quintero), Cristian Martínez; José Luis Rodríguez (71' Azarías Londoño), Bárcenas (71' Ismael Díaz), Tomás Rodríguez (46' José Fajardo).

DT. Thomas Christiansen.

Parte de este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.