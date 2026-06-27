“¡Sos una provincia!”: el festejo de los argentinos que fueron al banderazo en Dallas tras eliminación de Uruguay

Siempre existió una rivalidad muy marcada entre el uruguayo y el argentino. Hay muchos partidos de por medio que indican que se trata de un duelo especial a nivel futbolístico y eso quedó en manifiesto este viernes tras la eliminación de la Celeste del Mundial 2026 por cómo lo celebraron fanáticos albicelestes en Dallas. “¡Sos una provincia!”, cantaban los hinchas del combinado vigente campeón del mundo.

Ni bien el árbitro estadounidense Ismail Elfath pitó el final del partido en el Estadio Akron en Guadalajara, México, se consumó la derrota de Uruguay ante España por 1-0 y, además, su eliminación de la Copa del Mundo en tierras norteamericanas.

Todo eso se dio durante el banderazo de los hinchas argentinos en Dallas, ya que el combinado de Lionel Messi se medirá este sábado ante Jordania, a partir de la hora 23:00, para cumplir con el calendario. Pero esa caída uruguaya llevó a un momento de alegría argentina que derivó en un cántico.

“Sos una provincia, uruguayo chupa p…”, entonaron los hinchas argentinos que le hacían el aguante a los actuales campeones del mundo en la antesala de su duelo con Jordania.

Argentina con Cabo Verde en los 16avos. Así se vivió, en el banderazo argentino, la derrota de Uruguay ante España 1-0z. pic.twitter.com/ftStvIcPVN — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) June 27, 2026

Cabe destacar que ese partido no cambiará en nada las posiciones del Grupo J del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. ¿El motivo? Argentina ya está clasificada y tiene el primer puesto asegurado con seis puntos, mientras que Jordania tiene cero unidades y sabe que no pude llegar a pelear por el tercer puesto.

Argentina ya sabe cuál será su rival en los dieciseisavos de final

Jugadores de Argentina festejan uno de los goles frente a Austria en el Mundial 2026. Foto: AFP

Tras cumplir con lo esperado, Argentina selló su pasaje a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 al vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria en las primeras jornadas del Grupo J. Fueron de la mano de un gran Lionel Messi, quien convirtió los cinco goles y se transformó en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo con 18 festejos.

Bajo esa línea, la selección vigente campeona del mundo sabe que en los dieciseisavos se medirá ante Cabo Verde el próximo viernes en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, desde la hora 19:00.

Los africanos dieron la gran sorpresa al quedarse con el segundo puesto del Grupo H, ya que en la última fecha empataron sin goles ante Arabia Saudita y por la derrota 1-0 de Uruguay ante España se adjudicaron esa posición.

Por esto es que se espera que el entrenador Lionel Scaloni pare un once alternativo ante Jordania para darles descanso a varios titulares pensando en el duelo ante los africanos.