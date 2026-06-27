De Muslera como el peor a Valverde y Núñez: la puntuación de los lectores de Ovación tras eliminación de Uruguay

Aún el golpe se siente de la dura caída de la selección de Uruguay ante España por 1-0, que derivó en la eliminación del combinado celeste en la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Otra vez, Fernando Muslera no tuvo un buen partido bajo los tres palos y los lectores de Ovación lo dejaron marcado en el promedio de su votación.

El guardameta de 40 años no estuvo firme ante el disparo de Alex Baena que produjo el único tanto de la Furia Roja para quedarse con la cima del Grupo H del Mundial 2026. Asimismo, vio cómo se vino abajo el buen trabajo que llevó a cabo en el primer tiempo el equipo uruguayo frente a los vigentes campeones de la Eurocopa.

De esta manera, los lectores de Ovación le dieron, en promedio, 1.9 al golero de Estudiantes de La Plata, que no salió a jugar el complemento tras el yerro que cometió en el gol del conjunto europeo.

Fernando Muslera intercepta pelota aérea en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

El segundo puntaje más se lo llevó Federico Valverde. El capitán de la selección uruguaya no completó un correcto partido e incluso dejó el campo de juego en el minuto 57 para que entrara el delantero Federico Viñas.

El tercero más bajo fue Darwin Núñez con 3.3 y luego lo siguió el director técnico Marcelo Bielsa, que cosechó un promedio de 3.8. El entrenador volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras no encontrarle la vuelta al equipo en el último tiempo. Ya sea desde los resultados como en el funcionamiento.

El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, da instrucciones en el partido ante España del Mundial 2026. Foto: EFE

Hay que remontarse al 13 de octubre de 2025 para encontrar una victoria de Bielsa al mando de la selección uruguaya: fue en un partido amistoso ante Uzbekistán por 2-1. A partir de ese momento, la Celeste jugó siete partidos (cuatro amistosos y tres oficiales) donde consiguió cinco empates y dos derrotas (5-1 ante Estados Unidos y 1-0 contra España).

Cuando le preguntaron qué considera que le deja a la selección su etapa de 39 meses de trabajo, contestó lo siguiente Bielsa: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las Eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Pero si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada".

La selección uruguaya se despidió rápido de un Mundial en el que integraba el grupo con Arabia Saudita, Cabo Verde y España. No pudo ganarle a los dos primeros y en el último encuentro, que se disputaba la clasificación, no dio la talla para sucumbir ante los ibéricos.