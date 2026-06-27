Dónde ver Argentina vs. Jordania en vivo hoy sábado 27 de junio por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026

Jordania y Argentina se enfrentarán por el Mundial 2026 el sábado 27 de junio de 2026, desde las 23:00, por el Grupo J, en el Estadio Dallas de Arlington, Estados Unidos.

La selección argentina llegará con puntaje ideal tras vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, con Lionel Messi como autor de los cinco goles del equipo en el torneo. Jordania, en cambio, perdió 3-1 ante Austria y 2-1 frente a Argelia, por lo que ya se despide del torneo.

Dónde ver el partido entre Jordania y Argentina hoy sábado 27 de junio

El partido se podrá ver desde Uruguay a través de DSports en televisión por cable, por DGO, Flow, DAZN y Paramount+ en streaming. Para quienes busquen dónde ver el cruce, la disponibilidad dependerá del servicio contratado y de la grilla local.

Argentina va por la defensa del título obtenido en 2022

En lo que va del torneo, Argentina mostró eficacia y solidez: no recibió goles en sus dos presentaciones y resolvió sus partidos con autoridad. Messi marcó tres veces ante Argelia, con asistencias de Rodrigo de Paul y Nicolás González en dos de esos tantos, y luego anotó los dos goles frente a Austria, uno de ellos en el tiempo adicional.

Festejo de los jugadores de Argentina ante Austria en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Jordania también logró convertir en sus dos partidos, aunque no pudo cerrar resultados positivos. Ali Olwan anotó ante Austria tras asistencia de Noor Al Rawabdeh, mientras que Nizar Al Rashdan abrió el marcador frente a Argelia con pase de Musa Al Taamari, antes de la reacción argelina en el complemento.

Para Jordania, esta Copa del Mundo marcó su primera participación mundialista, respaldada por un crecimiento sostenido en Asia Occidental y buenas actuaciones regionales. Argentina llega una tradición de enorme peso: tres títulos mundiales, en 1978, 1986 y 2022, y 16 Copas América en su palmarés.

El duelo pondrá frente a frente a una selección que busca despedirse dignamente de su estreno mundialista y a otra que pretende seguir avanzando con autoridad en la defensa de su prestigio internacional.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.