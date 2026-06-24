¿Cómo se definen los mejores terceros del Mundial 2026? Así funciona el sistema de la FIFA
Conocé los criterios de desempate que estableció la FIFA para definir a los ocho mejores terceros de la fase de grupos del Mundial. Además, cuáles ganadores de grupos jugarán con un tercero.
Una de las grandes particularidades del Mundial 2026 es que, por primera vez en la historia del torneo, habrá dieciseisavos de final. Por ello, no solo clasificarán las dos primeras selecciones de cada grupo, sino también los ocho mejores terceros.
Esto significa que solo cuatro equipos que terminen en la tercera posición quedarán eliminados del torneo. A los dieciseisavos de final clasificarán un total de 32 selecciones y, para seguir con vida, quienes finalicen terceros deberán esperar para conocer su posición en comparación con los terceros de los demás grupos.
¿Cómo se definen los mejores terceros del Mundial?
Para definir a los clasificados, la FIFA elabora una tabla con las selecciones que terminaron en el tercer lugar de sus grupos. Las ocho con mejor rendimiento avanzarán a la siguiente ronda. Para establecer esa clasificación, se utiliza el siguiente orden de criterios de desempate:
- El mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de la fase de grupos
- Diferencia de goles resultante de todos los partidos de la fase de grupos
- El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos
- La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas
- Los dos o más equipos que sigan empatados a puntos se clasificarán según la última edición publicada del Ranking FIFA
¿Qué selecciones jugarán ante los mejores terceros del Mundial?
Para los fijar los cruces de dieciseisavos de final, la FIFA ya tiene definido cuáles serán las selecciones que se enfrentarán a los mejores terceros del torneo:
- Ganador del Grupo A (se enfrenta a mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: C, E, F, H o I)
- Ganador del Grupo B (se enfrenta a mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: E, F, G, I o J)
- Ganador del Grupo D (se enfrenta a mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: B, E, F, I o J)
- Ganador del Grupo E (se enfrenta a mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: A, B, C, D o F)
- Ganador del Grupo G (se enfrenta a mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: A, E, H, I o J)
- Ganador del Grupo I (se enfrenta a mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: C, D, F, G o H)
- Ganador del Grupo K (se enfrenta a mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: D, E, I, J o L)
- Ganador del Grupo L (se enfrenta a mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: E, H, I, J o K)
Los rivales de estos ganadores de grupo se definirán a través de una tabla producida por la FIFA de antemano que prevé 495 posibles combinaciones de enfrentamientos.
En tanto, el líder del Grupo C irá ante el segundo del Grupo F, el ganador del Grupo F se enfrentará al segundo del Grupo C, el primero del Grupo H se enfrentará al segundo del J, y el ganador del Grupo J jugará con el segundo del Grupo H.
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