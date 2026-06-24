Todas las posibilidades de Uruguay para clasificar en el Mundial: que pasa si gana, empata o pierde con España

Uruguay llega a la última fecha del Grupo H con varios caminos abiertos para meterse en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El escenario más claro es uno: si la Celeste le gana a España, clasificará de forma segura y muy probablemente lo hará como primera de grupo.

Solo podría caer al segundo puesto a pesar de ganar en un caso puntual: que Cabo Verde derrote a Arabia Saudita por una diferencia de goles mayor a la que consiga Uruguay ante España. En ese escenario, los africanos superarían a la Celeste por saldo de goles.

¿Que pasa si empata Uruguay?

Si Uruguay empata con España, quedará con tres puntos, por debajo de España, que llegaría a cinco. En ese caso, la Celeste solo asegurará el segundo lugar si también empatan Cabo Verde y Arabia Saudita. Si hay un ganador en ese partido, ese equipo quedará segundo.

En caso de empate entre Cabo Verde y Arabia, Uruguay y Cabo Verde terminarían igualados con tres puntos y saldo cero. Allí entraría a jugar el rubro goles a favor: hoy Uruguay tiene tres y Cabo Verde dos.

¿Como puede clasificar Uruguay si queda tercero?

El peor escenario con empate sería quedar tercero con tres puntos, aunque con buenas posibilidades de avanzar como uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos. Para eso, Uruguay necesitaría que al menos cuatro terceros de otros grupos terminen con dos puntos o con tres puntos y saldo de -1 o peor.

Entre los resultados que pueden favorecer a la Celeste aparecen, por ejemplo:

-Un empate entre Bosnia y Qatar en el Grupo B.

-Una derrota de Escocia ante Brasil en el Grupo C.

-Que no ganen República Checa ni Sudáfrica en el Grupo A.

-Que no ganen Ecuador ni Curazao en el Grupo E.

-Una derrota de Suecia ante Japón en el Grupo F.

-Que haya un perdedor entre Australia y Paraguay en el Grupo D.

-Un empate entre Senegal e Irak en el Grupo I.

-Una derrota de Croacia ante Ghana en el Grupo L.

También hay combinaciones favorables en los grupos G, K y J.

-En el G, puede servir un empate entre Bélgica y Nueva Zelanda o, si no se da, que Irán pierda ante Egipto.

-En el K, Uruguay mirará Congo-Uzbekistán: un empate o triunfo uzbeko favorecería sus chances.

-En el J, lo ideal es que haya un perdedor entre Austria y Argelia.

Arenga previa al inicio del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

¿Que pasa si pierde Uruguay?

Incluso perdiendo con España, Uruguay todavía tendría una mínima posibilidad de clasificación, pero solo si cae por un gol y queda tercero con dos puntos y saldo -1. En ese caso, precisaría que al menos cuatro terceros de otros grupos terminen por debajo en la tabla comparativa.

Para esa chance extrema deberían darse resultados muy específicos:

-Que República Checa no le gane a México y Sudáfrica no le gane a Corea.

-Que empaten Bosnia y Qatar.

-Que Ecuador no le gane a Alemania y Curazao no le gane a Costa de Marfil.

-Que empaten Senegal e Irak.

-Que Bélgica pierda con Nueva Zelanda e Irán con Egipto.

-Que Congo y Uzbekistán empaten.

En resumen, Uruguay depende de sí mismo para clasificar si derrota a España. Si empata, deberá mirar de reojo a Cabo Verde-Arabia Saudita. Y si pierde, quedará obligado a una combinación difícil, pero no imposible, de resultados en otros grupos.