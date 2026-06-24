“No lo merecía": la reacción de Bellingham al recibir el premio MVP y tras no ser expulado por taparse la boca

Jude Bellingham fue elegido como el jugador más valioso del partido, premio que le otorgaron tras el empate sin goles de Inglaterra ante Ghana por la segunda fecha del Mundial 2026, encuentro sobre el que el jugador del Real Madrid confesó que "fue difícil meterse en el juego”, e hizo referencia a la conocida tendencia de su selección en el segundo partido de cada torneo: “Como siempre, la fiebre del segundo partido, ¿no? Con Inglaterra, ganas el primero, lo haces bien y luego empatas el segundo”.

Bellingham con el premio MVP de Inglaterra-Ghana.

Pero lo que más captó la atención de su entrevista post partido fue su humilde reacción a la entrega del premio. "Para ser honesto, no lo merecía. Probablemente debería haber sido para uno de ellos, uno de sus muchachos que defendieron tan bien”, afirmó tras recibir el premio MPV.

Jude Bellingham says he didn't deserve to be named Player of the Match in England's 0-0 draw with Ghana. pic.twitter.com/AUN5AA4Ywa — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2026

Respecto al cruce con el banco de Ghana, sostuvo: “Hice una entrada tonta. Estaba intentando ganar el balón, seguí un poco el movimiento y golpeé al chico, hablé con él después y entonces su banco se levantó tratando de que me sacaran una amarilla….así que sí, creo que su entrenador, que acabo de reconocer, obviamente era el que solía estar en el Manchester United (Carlos Queiroz) así que gran respeto y nada más que un toque competitivo para los dos”.

My boys frustrated the hell out of these English boys 😂 pic.twitter.com/wPGl9eyuZm — SHAKES • B O Y ™ (@ShaKes_007) June 23, 2026

Bellingham también fue apuntado por evitar la tarjeta roja después de romper una nueva regla de la FIFA durante un enfrentamiento con Jordan Ayew. El jugador se tapó la boca y no se fue expulsado, como sí sucedió con el paraguayo Miguel Almiró contra Turquía.

Así está el grupo L

Apoyado en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, la selección que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles. Les siguen Croacia (tres puntos) y Panamá (uno).

Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con los croatas en Filadelfia.