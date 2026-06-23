Cristiano Ronaldo convirtió un doblete con Portugal y rompió dos récords en la historia de los Mundiales

Cristiano Ronaldo escribió una nueva gloriosa página en su espectacular carrera, ya que convirtió el 1-0 de la selección de Portugal ante su par de Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Lo que le permitió volverse un hombre récord en la competencia de selecciones más importante que organiza la FIFA.

Tras un buen desborde de Joao Cancelo por banda derecha, el lateral del Barcelona ejecutó un centro ras del suelo y apareció Ronaldo, bien a lo centrodelantero, para mandarla adentro del arco del guardameta Abduvokhid Nematov. Eso le permitió al Bicho —apodo con el que se lo conoce al atacante portugués— convertirse en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Mundiales.

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo no sacó el pie del acelerador y volvió a firmar su nombre en las redes de la Copa del Mundo 2026. Bruno Fernandes le metió un estupendo pase para que el 7 bravo ingresara al área y definiera cruzado. Fue el 3-0 de Portugal sobre Uzbekistán y significó el segundo de CR7 en el partido y en el actual Mundial.

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Si bien Ronado, Lionel Messi y el arquero mexicano Guillermo Ochoa hicieron historia en la Copa del Mundo 2026 porque se transformaron en los primeros tres jugadores en participar en seis Mundiales, el portugués llevó esa marca un poco más a fondo. Porque se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

El primer Mundial de Ronaldo con el combinado luso fue en Alemania 2006 y en esa oportunidad logró marcar un tanto. Esa cuenta continuó en Sudáfrica 2010 con uno, en Brasil 2014 anotó otro, en Rusia 2018 se dio hasta el momento se mejor marca con cuatro festejos —marcando un hat trick frente a España—, en Qatar 2022 uno y ahora en Canadá, México y Estados Unidos lleva dos.

De esta manera, el exjugador del Real Madrid, la Juventus de Italia y el Manchester United de Inglaterra alcanzó los 10 festejos en las Copas del Mundo. Sin embargo, aún está lejos del máximo goleador de esta competencia que es el argentino Messi, quien lleva 18 dianas.

La otra marca que logró Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo celebra su gol ante Uzbekistán. Foto: AFP.

Este lunes, Lionel Messi hizo historia por ser el jugador más longevo en marcar un doblete en la Copa del Mundo: fue en la victoria de Argentina sobre Austria por 2-0. La Pulga lo consiguió con 38 años y 363 días.

Sin embargo, esa marca se la quitó Cristiano Ronaldo al convertir este martes un doblete frente a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El luso lo logró con 41 años.