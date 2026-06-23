De Lionel Messi a Kylian Mbappé y la sorpresa de uno de los anfitriones: la tabla de goleadores del Mundial 2026

Aún se juega la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con ciertos resultados sorpresivos, pero también con algunos equipos favoritos que no dieron un paso en falso y ya sellaron su pasaje a los dieciseisavos de final. Entre ellos: Argentina y Francia. Y desde el lado albiceleste aparece el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

En ese sentido, Lionel Messi los mira a todos desde arriba en la tabla de los máximos anotadores del certamen de selecciones más importante que organiza la FIFA. La Pulga lleva hasta el momento cinco goles anotados en tan solo dos partidos disputados en el Mundial 2026 con la selección de Argentina.

Es más, el actual futbolista del Inter Miami convirtió todos los tantos de los vigentes campeones del mundo en la competencia, ya que se impusieron 3-0 ante Argelia en el debut y 2-0 frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Y esos goles fueron hechos por Messi.

Lionel Messi festeja su gol para Argentina ante Austria, que lo convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Foto: AFP

Con ese doblete ante el combinado europeo, el astro argentino hizo historia porque pasó a ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 gritos. Logró pasar al alemán Miroslav Klose, que tenía 16 festejos.

En el segundo lugar de los máximos anotadores del Mundial 2026 figuran el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland con cuatro festejos.

France's forward #10 Kylian Mbappe reacts during the 2026 World Cup Group I football match between France and Iraq at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) JEWEL SAMAD/AFP

Este lunes, Francia se impuso 3-2 contra Senegal por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 y el futbolista del Real Madrid convirtió un doblete, que le permitió alcanzar los 16 goles en las Copas del Mundo y quedar a tan solo a dos del máximo goleador de esta competencia, el argentino Lionel Messi.

Con tres goles aparecen el alemán Deniz Undav y el delantero canadiense Jonathan David, quien convirtió esos tantos en la histórica goleada de uno de los países anfitriones sobre Qatar por 6-0 en el Estadio BC Place Vancouver.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

La tabla de goleadores del Mundial 2026.

Aquí para poder ver más en detalle la tabla de goleadores.

Los partidos de este martes, 23 de junio, en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo durante el partido de la selección de Portugal. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Portugal, que tuvo un amargo debut al igualar 1-1 ante la selección de República Democrática del Congo, vuelve a salir a escena con el afán de sumar su primer triunfo en el Mundial 2026: será ante Uzbekistán en el Estadio NRG en Houston, Estados Unidos, desde la hora 14:00, por la segunda fecha del Grupo K.

Además, Inglaterra y Ghana se enfrentarán a partir de las 17:00 en el Gillette Stadium de Foxborough, el estadio de los New England Patriots de la NFL ubicado en las afueras de Boston. El hecho de que el partido se dispute en Estados Unidos permitirá a Carlos Queiroz contar con Thomas Partey, al que Canadá negó la entrada al país para el estreno de Ghana en Toronto debido a las acusaciones de violación que pesan sobre el centrocampista.

Después Panamá y Croacia se enfrentarán en un partido sin margen para el error, una primera final de supervivencia para dos selecciones que perdieron en su estreno mundialista de 2026 y que llegan obligadas a transformar sus buenas intenciones en puntos. Será en el BMO Field de Toronto, Canadá, a la hora 20:00.

Por último, República Democrática del Congo espera maniatar este martes a la selección de Colombia en el Estadio Akron, desde la hora 23:00. Se trata de un encuentro de dos selecciones que comenzaron con buen pie en el Mundial: Colombia derrotó a Uzbekistán por 1-3 y los Leopardos sacaron un empate 1-1 a Portugal y su apagada figura, Cristiano Ronaldo.