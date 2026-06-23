Cuándo es el próximo partido de Uruguay, contra quién y dónde juega en la definición del Grupo H del Mundial

La selección de Uruguay llega al último partido de la fase de grupos buscando clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Marcelo Bielsa no tendrán margen de error cuando se enfrenten a España, el rival más difícil del grupo, este viernes 26 de junio, en la sede de Guadalajara, México. La Celeste viene de dos empates en sus primeras dos presentaciones, y su clasificación pende de un hilo. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Uruguay.

Este partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo H del Mundial será en simultáneo con el choque entre los otros dos integrantes del grupo, Cabo Verde y Arabia Saudita, que se medirán en el Estadio Houston.

Hasta el momento, España lidera la zona con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde le siguen con dos unidades. Uruguay ocupa el segundo puesto porque convirtió tres goles en el torneo, mientras que los africanos anotaron solo dos, aunque el saldo es de cero para ambos. Arabia Saudita cierra el grupo con un punto.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar a la próxima fase?

Uruguay afronta un escenario decisivo en la Copa del Mundo:



Si Uruguay le gana a España : un triunfo le permitiría alcanzar las cinco unidades, dejar atrás a España y disputar el liderazgo del grupo. Ese primer o segundo puesto quedará atado, además, a lo que ocurra en el otro cruce, donde Cabo Verde también tiene la chance de llegar a la misma cosecha si supera a Arabia Saudita.

: un triunfo le permitiría alcanzar las cinco unidades, dejar atrás a España y disputar el liderazgo del grupo. Ese primer o segundo puesto quedará atado, además, a lo que ocurra en el otro cruce, donde Cabo Verde también tiene la chance de llegar a la misma cosecha si supera a Arabia Saudita. Si Uruguay empata con España : un empate frente a los españoles, en tanto, dejaría a la Celeste con tres puntos y la obligaría a mirar de reojo al resto de las series. En ese contexto, podría avanzar como uno de los ocho mejores terceros, aunque dependerá de múltiples combinaciones. Incluso existe la posibilidad de terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan y los africanos no terminan con más goles anotados que los dirigidos por Bielsa.

: un empate frente a los españoles, en tanto, dejaría a la Celeste con tres puntos y la obligaría a mirar de reojo al resto de las series. En ese contexto, podría avanzar como uno de los ocho mejores terceros, aunque dependerá de múltiples combinaciones. Incluso existe la posibilidad de terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan y los africanos no terminan con más goles anotados que los dirigidos por Bielsa. Si Uruguay pierde con España: el panorama se torna mucho más complejo en caso de derrota. Un traspié ante España prácticamente sentenciaría la eliminación prematura del equipo uruguayo, que pagaría caro no haber logrado imponerse en sus dos primeras presentaciones ante rivales, a priori, más accesibles. Pese a mostrar pasajes de superioridad en ambos encuentros, la falta de eficacia para traducirlo en victorias puede resultar determinante.

La decepción de Fernando Muslera y los otros jugadores uruguayos después del empate frente a Cabo Verde. Foto: LARS BARON/AFP fotos.

Uruguay cerrará su grupo en un estadio con altura

El tercer encuentro de Uruguay en el Grupo H, que será en el Estadio Akron de Guadalajara, que durante el Mundial es denominado oficialmente “Estadio Guadalajara” por las normas FIFA sobre patrocinadores, es un duro desafío para la selección de Conmebol.

Ese escenario mexicano aparece como uno de los más particulares del torneo. Está ubicado en Zapopan, a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y posee un diseño arquitectónico muy llamativo: gran parte de su estructura está hundida bajo tierra y cubierta exteriormente por una especie de loma verde que lo hace parecer un volcán.

Vista aérea del estadio de Guadalajara, donde Uruguay jugará ante España en el Mundial 2026. Foto: FIFA

El estadio tiene capacidad cercana a los 48.000 espectadores y utiliza césped natural. Además, este será su cuarto y último partido en el torneo, por lo que significará su despedida del Mundial 2026.