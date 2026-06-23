Luis Suárez sobre Uruguay en el Mundial: "El entrenador tiene bastante experiencia para saber qué decisiones toma"

Luis Suárez asistió este lunes a un evento de Conmebol en Miami, ciudad en la que ayer domingo la selección de Uruguay empató con Cabo Verde y complicó sus chances de clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026, porque le resta jugar con el rival —teóricamente— más fuerte del grupo H: España.

Pro supuesto, el delantero del Inter Miami fue consultado acerca del rendimiento de la Celeste en estos dos primeros partidos de la Copa del Mundo y expresó su apoyo hacia el plantel: "El entrenador tiene bastante experiencia para saber qué decisiones está tomando y si él las tomó en su momento es porque para él pensaba que eran acertadas. Después con el diario del lunes es fácil opinar, criticar, porque lo que más vende es la crítica siempre", declaró el Pistolero.

Consultado sobre la estadística que marca que Uruguay sin él en cancha no gana por Copa del Mundo desde el Mundial de Italia 1990, respondió entre risas: "Obviamente son anécdotas, quedará ahí, esperemos que se pueda romper el día viernes, eso es lo que deseo y quiero que se rompa de una vez".

"Creo que cada entrenador tiene su forma de ser y llevar estas situaciones en la que está la selección, que hoy es al límite. Hay que demostrar esa fuerza y va a ser lindo como uruguayo (el partido ante España), nos gusta este tipo de situaciones, no queremos llegar pero es lo que nos toca y esperemos que el entrenador tome el camino correcto para que Uruguay pueda hacer un buen partido el viernes", declaró sobre el partido decisivo que la Celeste juega el próximo viernes en Guadalajara.

"Es una situación límite, pero nosotros los uruguayos estamos acostumbrados, lo hemos demostrado en otros Mundiales y en estos momentos hay que demostrar valentía, autocrítica y fuerza grupal, que es lo que se necesita en este tipo de situaciones. Se tiene que demostrar y esperemos que este gran grupo lo pueda hacer", sostuvo.

Otras preguntas variadas

Al principio le consultaron sobre la convocatoria de Neymar y la recuperación que atraviesa en Brasil para estar a la orden de Carlo Ancelotti: "Primero como se lo dije cuando lo convocaron: verlo feliz a un jugador que todo su país le tiene el cariño que le tiene, la felicidad que hubo en todo Brasil, fue una demostración de la unión que hubo entre los jugadores, cuerpo técnico, la selección misma y la hinchada de Brasil. Y ahora lo que toca es que esté dentro de la cancha, verlo feliz, verlo jugando y obviamente que ayude a su país que es lo que más él quiere".

Una periodista mexicana le preguntó por un posible cruce entre Uruguay y México en 16avos de final: "Serían dos rivales muy competitivos, que tienen ese espíritu de poder llegar lejos. México tiene el plus de ser local, pero Uruguay no deja de ser Uruguay y en los Mundiales siempre hay que respetarlo".

Sobre las selecciones sudamericanas en el Mundial, aseguró: "Como sudamericano que las selecciones de Conmebol vayan avanzando y vayan dejando una buena imagen eso es lindo. Porque en Europa solo se habla de las selecciones de Europa, que son las fuertes, que son las candidatas, que nosotros estamos un escalón más abajo. Y que las selecciones sudamericanas vayan ganando siempre es lindo".