Presencia extranjera y trabajos en gimnasio: así fue el entrenamiento de Uruguay tras el empate con Cabo Verde

Enviados a Playa del Carmen, México

El plantel de Uruguay viajó en vuelo chárter desde Miami a Playa del Carmen pocas horas después del empate 2-2 ante Cabo Verde. Tras su arribo y el descanso correspondiente, este lunes el plantel saltó al campo de juego para hacer un nuevo entrenamiento que contó con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa y allí dijo presente Ovación.

Como era de esperarse, teniendo en cuenta la proximidad del partido ante la selección africana y la presencia de los medios, los movimientos fueron en el gimnasio para los que sumaron más minutos, realizando ejercicios regenerativos, mientras que aquellos que no jugaron o lo hicieron poco tiempo se aprestaban a realizar trabajos en el campo, con pelota y en espacios reducidos ya que estaba todo armado en la cancha para ello.

Fue un entrenamiento sin muchas novedades teniendo en cuenta que pasaron pocas horas respecto al partido frente a Cabo Verde y la exigencia que tuvo el empate 2-2 desde lo físico y desde lo anímico. Habrá que esperar al entrenamiento de este martes, o incluso al del miércoles, para saber si hay algún tipo de noticia en relación a lo que pueda pasar con el once inicial del choque ante España.

Hoy una de las incógnitas es qué pasaría con el arco, si Marcelo Bielsa opta por la continuidad de Fernando Muslera o no y qué puede llegar a pasar con el resto de las posiciones fundamentalmente en la mitad de cancha, teniendo en cuenta que hay una doble visión: se enfrentará a la selección más dura del grupo y por otro lado Uruguay tiene la urgencia de sacar los tres puntos por lo que marca la tabla.

Una de las novedades que tuvo el entrenamiento fue la presencia de medios extranjeros, más precisamente de España, próximo rival de la Celeste. Fueron pocos, pero hay ya que están haciendo la cobertura de la selección uruguaya, además de un grupo cercano a los 15 periodistas uruguayos que realizaron la cobertura.

A la espera de las próximas horas para saber si la práctica de este martes será a puertas abiertas durante 15 minutos o será un movimiento sin los medios, sí está confirmado que Uruguay viaja a Guadalajara —en un viaje que demanda aproximadamente dos horas y 50 minutos— el próximo jueves para jugar el viernes por la tercera fecha de la fase de grupos.

Mathías Olivera y Rodrigo Bentancur, en capilla

El zaguero del Napoli y el volante de Tottenham Hotspur son los únicos jugadores que vieron una amarilla en el certamen y saben que en caso de recibir una más se perderían un hipotético cruce de dieciseisavos de final en la segunda ronda de la Copa del Mundo.

Ambos vieron la tarjeta ante Cabo Verde luego de que Uruguay finalizara el choque ante Arabia Saudita sin amarillas en lo que fue empate 1-1 en su debut en Miami.