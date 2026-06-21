Enviados a Miami, Estados Unidos

La selección de Uruguay sale a escena en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 y desde la hora 19:00 enfrenta a la selección de Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, donde en la primera fecha la Celeste empató 1-1 con Arabia Saudita, que este domingo perdió 4-0 con España en Atlanta.

El equipo de Marcelo Bielsa cerró con buenas sensaciones el juego ante los árabes a pesar de no haber podido sumar de a tres pero sabe que si este domingo consigue un triunfo, quedará cerca de la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Para los africanos, que viven momentos históricos en su primera presencia en un Mundial, será otra gran prueba de nivel luego de haber empatado sin goles con la selección de España, dando una de las grandes sorpresas de la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

El encuentro que tendrá el arbitraje del noruego Espen Eskas presenta en la previa cambios en los dos equipos. La selección uruguaya saldría a la cancha con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo, mientras que los orientados por Bubista, jugarían con Vozinha, Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes y Livramento.