El error que condenó a la defensa y el destacado: la puntuación de los lectores de Ovación tras Uruguay-Cabo Verde

Uruguay volvió a empatar y complicó su clasificación en la fase de grupos del Mundial 2026. Pese a remontar el gol inicial con el que Cabo Verde se puso en ventaja, la selección uruguaya cometió un error grosero en defensa sobre los 60 minutos del partido y terminó sumando solo un punto. Ante este resultado, que deja un panorama complejo para la última fecha contra España, los lectores de Ovación calificaron el rendimiento de los jugadores uruguayos frente a Cabo Verde en una escala del 1 al 10.

Maximiliano Araújo: el mejor posicionado del plantel

El jugador del Sporting de Portugal cerró una segunda fecha soñada. Tras su debut mundialista con gol en la primera fecha frente a Arabia Saudita, el futbolista volvió a convertir para poner el empate uruguayo cuando Cabo Verde estaba 1 a 0 por delante en el marcador. La tanto llegó al minuto 44, cuando Federico Valverde levantó un centro que Rodrigo Bentancur disputó con los defensas africanos, la pelota rebotó en el palo y Maximiliano Araújo cabeceó dentro del área chica para empatar el tanteador.

Maximiliano Araújo convierte su gol para el empate de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Minutos después y a instantes de que el árbitro decretara el descanso, el extremo volvió a ser protagonista cuando le dio una asistencia a Agustín Canobbio para la remontada parcial del encuentro. Con su aporte directo a la producción goleadora del equipo Araújo fue el mejor calificado del plantel con un promedio de 6.3 puntos. El segundo mejor posicionado fue, justamente, Canobbio, quien terminó con una calificación media de 6.1.

El podio lo completó Rodrigo Bentancur con 5.1, seguido de cerca por Guillermo Varela con 5 y Nicolás de la Cruz con 4.9.

Olivera y Muslera: el error les posicionó en lo más bajo

Uruguay empezó el segundo tiempo ganando 2 a 1. La ventaja no era la esperada, pero le aseguraba a la Celeste tres puntos clave -aún más importantes por cómo se había dado el comienzo del partido-. Sin embargo, al minuto 60 y tras un lateral ofensivo en la mitad de la cancha propia, Mathías Olivera falló en el despeje y le dejó la pelota a Hélio Varela, atacante rival. Fernando Muslera intentó interceptar el remate fuera del área, pero el caboverdiano lo eludió y convirtió el gol del empate.

Helio Varela convierte el segundo gol de Cabo Verde frente a Uruguay por el Mundial 2026. Foto: AFP

Dicho error, le costó al golero de Estudiantes de la Plata el puntaje más bajo según el criterio del público de Ovación. El arquero terminó con 2.5 puntos de promedio, mientras que Mathías Olivera le siguió con una media de 3.3.

Manuel Ugarte, mediocampista del Manchester United, fue el tercer jugador peor puntuado con 3.6. Le siguieron Federico Valverde con 4 y Darwin Núñez con 4.2.

Tabla de puntuación promedio por jugador