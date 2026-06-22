De las reacciones de Luis Suárez y su cambio de look en Uruguay-Cabo Verde a la estadística negativa en su ausencia

Ni una, ni dos, ni tres veces, fueron muchas las que las cámaras del partido enfocaron a Luis Suárez y su familia en uno de los palcos del Hard Rock Stadium de Miami, donde jugó la selección uruguaya ante Cabo Verde. Todos sabían que el Pistolero estaba allí, ya que al llegar al encuentro él mismo publicó una foto en sus redes sociales con la camiseta número '7', la de Nicolás de la Cruz, a quien le dedicó un mensaje.

La imagen que compartió Luis Suárez con la camiseta de Nicolás de la Cruz en el palco del Hard Rock Stadium. Foto: @luissuarez9

“Vamos hermanito”, escribió sobre la historia que subió a Instagram en la que posó con la remera de su amigo. Luego, agregó a la foto otro comentario: “¡Apoyando a la banda! Vamos Uruguay”. Minutos después, su esposa, Sofía Balbi, compartió otra foto de ambos en la que a ella se la vio con la camiseta '9' de Darwin Núñez.

Luis Suárez y Sofi Balbi en el palco del Hard Rock Stadium.

Las reacciones del salteño no pasaron desapercibidas: la televisión lo mostró en el festejo de gol de Maxi Araújo, que le dedicó el gol, pero también en el lamento durante el empate de la selección africana.

ESAS CARAS DICEN TODO: Darwin Núñez, Luis Suárez y Agustín Canobbio no pueden creer el empate 2-2 de Uruguay ante Cabo Verde.



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Dopo il pareggio per 2-2 tra Uruguay e Capo Verde, le telecamere hanno inquadrato Luis Suárez sugli spalti: immobile, pensieroso, quasi sconsolato. Un'espressione che ha colpito molti tifosi, soprattutto considerando il momento delicato della Celeste.



L'Uruguay si è fatto… pic.twitter.com/ZlEtHZPyAz — Radio Radio (@RadioRadioWeb) June 22, 2026

Pero además, se dio una situación extraña y fue que Suárez se cambió de ropa tres veces. Primero se lo vio con la camiseta de De la Cruz, luego de remera blanca y saco, pero al final del partido volvió a la remera del número 7.

Minuto 43: gol de Uruguay 🇺🇾. Luis Suárez con camiseta.



Minuto 50: gol de Uruguay 🇺🇾. Luis Suárez con remera y saco. pic.twitter.com/t6ofoDLMUc — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 21, 2026

Hace 36 años que Uruguay no gana un partido sin la presencia de Luis Suárez en Copas del Mundo

Una vez finalizado el partido, donde las cámaras volvieron a Luis Suárez para ponchar su cara de desazón, renació en redes sociales un curioso dato que lo involucró: desde el Mundial de Italia 1990, ante Corea del Sur, que la selección uruguaya no gana un partido sin la presencia del histórico goleador de la Celeste.

Sin Suárez, que debutó el 7 de febrero de 2007, son 10 partidos sin victorias, que se reparten en cuatro empates y seis derrotas.

Uruguay igualó los dos de este Mundial (Cabo Verde y Arabia Saudita), cayó 2-0 ante Portugal en Qatar 2022 (Suárez ingresó los últimos 17 minutos); perdió con Países Bajos 3-2 en Sudáfrica 2010 (estuvo suspendido), 3-1 ante Costa Rica (en el banco) y 2-0 con Colombia (suspendido) en Brasil 2014.

Antes de su estreno, en la Copa del Mundo de 2002, la Celeste perdió con Dinamarca (2-1), empató con Francia (0-0) y con Senegal (3-3); y en 1990, después de aquel partido con Corea, perdió 2-0 ante Italia.