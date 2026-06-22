"Al borde del precipicio y de un fracaso mayúsculo a las órdenes de Bielsa": qué dicen en España sobre Uruguay

La selección uruguaya volvió a dejar puntos este domingo en la segunda fecha del Mundial 2026 ante Cabo Verde y se complicó en el grupo H que comparte con España y Arabia Saudita. En este contexto, los medios españoles —atentos a lo que pasó con su próximo rival (viernes - 21:00 horas) y luego de golear 4-0 a Arabia—, destrozaron a la Celeste y apuntaron contra Marcelo Bielsa, al que conocen muy bien luego de haber dirigido en el Athletic Club de Bilbao.

El País de España, bajo el titular: "La heroica Cabo Verde sigue haciendo historia al empatar con Uruguay y dinamitar el grupo de España", señaló que Uruguay quedó "al borde del precipicio".

"La heroica y épica Cabo Verde sigue haciendo historia. Esta vez con otro inesperado empate a dos con Uruguay, a la que ha puesto al borde del precipicio y de un fracaso mayúsculo a las órdenes de Marcelo Bielsa. Las tablas han endemoniado el grupo y las posibilidades charrúas porque en la última jornada le espera España", escribieron desde el prestigioso medio.

En esta misma línea, señalaron lo hecho por la Roja, que también igualó con la selección africana: "Dos potencias tradicionales como España y Uruguay han sido incapaces de derrotarla. Las combinaciones en la última jornada pueden llegar a ser tan explosivas que un empate entre charrúas y españoles o una derrota de estos últimos por la mínima hasta puede auparla a la primera posición del grupo si golea a Arabia Saudí".

"Solo jugadores como Araújo y Canobbio logran dar algo de vida"

El Diario AS eligió hablar de "decepción". "Cabo Verde pone patas arriba el Mundial", inicia la nota que luego expone que "Uruguay sigue decepcionado", y valora: "Si España, su gran rival en el grupo clasificatorio ha sido capaz de enderezar el rumbo, la de Bielsa es un alma en pena que busca una identidad perdida y que solo jugadores como Araújo y Canobbio logran dar algo de vida. En momento alguno del partido logró que Cabo Verde se sintiera superado".

Respecto a los errores defensivos, redactaron: "La segunda parte apuntaba a un paseo uruguayo, pero el momento de su selección no da para más y sí había alguna duda de la efectividad de Cabo Verde, Muslera decidió que podría regalar un gol para desesperación de los muchos uruguayos presentes en Miami".

"Regalaron los dos históricos goles de los africanos. En ambos quedó retratado el veterano Muslera"

Bajo este título con rima, el portal Marca analizó: "Así fue Uruguay: Alta dinámica, profundidad, tiro de afuera y luego, sufriendo para defender e intentar ganar. Pudo ganar o perder, pero empató. Cabo Verde agresivo, osado, pareció con mayor resto físico, amenazando hasta el final. Los errores uruguayos se repitieron y los caboverdianos los aprovecharon. Futuros diferentes. Lo anímico pesará en grado sumo".

En este también señalaron la llamativa jugada que involucró a Federico Viñas. "¿Ausencia de 'Fair Play' de Fede Viñas?", escribieron desde el Viejo Continente.

En otro de sus artículo, en el que señalaron que Uruguay "está contra las cuerdas", expresaron: Cabo Verde mantiene su idilio con este Mundial, el de su estreno. A su sorprendente empate ante España repite otro ante Uruguay gracias a los errores defensivos de los de Bielsa, que regalaron los dos históricos goles de los africanos. En ambos quedó retratado el veterano meta Muslera, adelantado primero en una falta en la que se abre la barrera y después con una salida alocada tras un mal pase de Olivera. El caso es que Uruguay está contra las cuerdas y debe vencer a España para clasificarse".