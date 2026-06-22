DT de Cabo Verde y su depceción con Bielsa tras la actitud de Viñas: "Aprendimos a tener fair play a partir de él"

En el cierre del primer tiempo Uruguay marcó dos goles que significaron la remontada parcial ante Cabo Verde por el segundo partido del grupo H del Mundial 2026, que luego finalizaría 2-2. Cuando corrían 43 minutos, el jugador caboverdiano Telmo Arcanjo quedó tendido en el suelo con una dolencia muscular y Federico Viñas se acercó a ayudarlo para estirar mientras la Celeste avanzaba con la pelota.

Federico Viñas estirando a Arcanjo antes de salir corriendo al área en Uruguay vs. Cabo Verde. Foto: Captura DSports.

Sin embargo, una vez que los dirigidos por Marcelo Bielsa pasaron la mitad de la cancha, Viñas percibió que el árbitro noruego Espen Eskas le dio continuidad al juego y dejó de asistir a su colega para posicionarse en el sector ofensivo. De pronto llegó el centro de Federico Valverde desde la izquierda y el cabezazo defensivo de Lopes Cabral que le dejó la pelota servida a Maximiliano Araújo, el autor del 1-1 parcial con una palomita dentro del área chica.

Bubista, el entrenador de Cabo Verde y quien obsequió dos presentes al DT de Uruguay previo al partido, fue consultado por esta avivada del delantero del Real Oviedo y se mostró molesto por lo que, según entiende, ha predicado su par argentino.

"ME MOLESTÓ UN POCO, APRENDIMOS A TENER FAIR PLAY A PARTIR DE BIELSA"



Pedro Leitão Brito, DT de Cabo Verde, sobre la "avivada" de Fede Viñas en el 1° gol de Uruguay



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"Me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play", expresó en la conferencia de prensa pospartido.

Y añadió: "En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play (juego limpio) a partir de Bielsa. Entonces obviamente me quedé un poco frustrado con la situación".

Tras el episodio, los futbolistas de Cabo Verde le reclamaron al juez por no haber interrumpido el ataque para que atendieran a su compañero. De hecho, los referentes del plantel se aproximaron a Valverde para evidenciarles su molestia con la situación, y luego el partido prosiguió. Después, en el segundo minuto de adición, Arcanjo debió acatar la decisión del juez, quien le pidió que se retirara de la cancha durante un minuto entero. ¿Por qué motivo? Porque al haber pedido asistencia médica, debe cumplir con el reglamento y retirarse del campo de juego por ese lapso.

"Pero forma parte del juego, forma parte del crecimiento de nuestro equipo, porque creo que nosotros también deberíamos haber evitado esa situación. También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play", añadió Bubista.

"Bielsa es un maestro"

Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Por último, se refirió al presente que le dio al Loco. "Marcelo Bielsa, para mí y para muchos entrenadores caboverdianos y africanos, es un maestro. Estudiamos mucho lo que ha hecho durante toda su carrera. Yo simplemente le entregué un recuerdo de Cabo Verde, para recordar. Las palabras fueron que yo estaba muy satisfecho de poder confrontarlo, de poder conocerlo personalmente. Y él a mí solo me agradeció, me dijo que estaba feliz también con nuestro equipo, y fue un día de felicidad. La conversación fue más o menos eso".