La autocrítica de Cáceres tras el empate de Uruguay: "Frustra que las pocas veces que nos llegan termine en gol"

La selección de Uruguay empató 2-2 frente a Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H en el Estadio Hard Rock de Miami, en un increíble partido marcado por dos errores puntuales que generaron los goles del país africano y le robaron a la Celeste la chance de sumar tres puntos y quedar con un pie en 16avos de final. Cuando ahora con solamente dos unidades y resolverá su suerte en la última fecha, cuando le toca enfrentar a una potencia como España en Guadalajara.

En ese sentido, el defensa central Sebastián Cáceres habló en zona mixta luego de finalizado el partido y lamentó las respuestas flojas de la defensa uruguaya, que falló en las pocas situaciones que pudieron generar los equipos rivales. Tanto Arabia Saudita en el estreno como Cabo Verde este domingo.

"Obviamente frustrante por no haber conseguido los tres puntos. Creo que en el primer tiempo generamos mucho y pudimos haber encontrado la ventaja, y ellos se encuentran con ese gol de tiro libre", dijo al principio el jugador del América de México.

"Pero creo que nos hacen goles con mucha facilidad", señaló fastidiado.

"Nos ha pasado que con poco nos generan y nos terminan haciendo gol. A veces son jugadas aisladas, que a lo mejor estás haciendo un buen partido y una mala ejecución (te complica)", declaró en la misma línea.

En su análisis explicó que "a veces no es un tema de concentración", porque "cualquiera puede errar un pase". Pero remarcó que "en estos partidos nos han costado goles", pese a que también Uruguay ha "tenido situaciones por errores de rivales" que tampoco pudo convertir.

Con gesto abatido tras regalar dos puntos más y tener ahora la clasificación comprometida, insistió: "Pero el tema es que las pocas veces que nos llegan termina en gol y eso es lo que me frustra".

Sobre España, dijo: "Sabemos que es un equipo que juega muy bien y hoy lo demostró en un gran partido con Arabia Saudita. Vamos a trabajarlo en la semana, vamos a hacerlo bien como lo venimos haciendo. Si bien reaccionamos (luego del empate con Arabia Saudita del debut), no pudimos concretar la buena semana que hicimos en el resultado".

