Cómo quedó el grupo H de Uruguay en el Mundial 2026 y qué necesita para clasificar a 16avos de final

La selección de Uruguay sufrió un golpe duro en la segunda fecha del grupo H: no pudo con Cabo Verde, sumó su segundo empate en dos partidos y complicó sus chances de clasificar a la siguiente fase del Mundial 2026.

El empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el estreno y el de este domingo contra los africanos dejaron a la Celeste de Marcelo Bielsa con solo dos puntos cuando le falta jugar con el rival más difícil del grupo: España.

Los europeos consiguieron golear a los árabes en la segunda fecha por 4-0 y picaron en punta como líderes absolutos del grupo, mientras que en un segundo escalón quedaron Uruguay y Cabo Verde con dos unidades por sus respectivos dos empates. Los africanos empataron en su debut mundialista absoluto sin goles con España.

Arabia Saudita cierra el grupo H con un punto, producto de su igualdad con la Celeste en el estreno y la derrota de este domingo con España, que además le dejó un salgo de goles extremadamente negativo (-4).

Qué necesita Uruguay para clasificar a 16avos de final

Queda una última fecha para culminar la fase de grupos y a Uruguay le falta enfrentar a España, el equipo con más jerarquía del grupo en los papeles.

Para clasificar a los 16avos de final de la Copa del Mundo, Uruguay necesita una victoria para llegar a cinco puntos, superar a los españoles y definir el primero o segundo lugar del grupo dependiendo de si Cabo Verde logra ganarle a Arabia Saudita, ya que también puede llegar a las cinco unidades.

Si Uruguay empata con España llegaría a tres puntos y también puede clasificar como uno de los ocho mejores terceros, pero para eso dependerá de un montón de factores que se resolverán en los otros 11 grupos.

Si la Celeste pierde con España, lo más probable es que se le termine la Copa del Mundo mucho antes de lo previsto. No haber ganado uno de los primeros dos partidos, frente a los rivales presumiblemente más accesibles, puede condenar la suerte de Uruguay, que si bien jugó mejor que su rival en los dos primeros encuentros, no pudo sumar de a tres puntos y lo paga caro.