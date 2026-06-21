El 1x1 de Uruguay ante Cabo Verde por el Mundial 2026: de lo clave que fue Maxi Araújo a la entrega de Canobbio

No fue una buena primera parte de Uruguay ante Cabo Verde. La Celeste hizo un mal primer tiempo donde falló con pelota, donde estuvo en desventaja durante muchos minutos, pero se fue al descanso con empate gracias al gol de Maximiliano Araújo, de lo poco que se pudo destacar en los primeros 45 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fernando Muslera

Entró muy poco en juego porque los ataques de Cabo Verde no fueron profundos, pero un remate de lejos adelantó a los africanos. En el gol rival, sufrió que la barrera se abrió y sobre el final del primer tiempo cortó bien un centro que llevaba peligro.

Guillermo Varela

Mejor en ataque que en marca porque en velocidad lo complicaron mucho, aunque cuando llegó al final del campo no resolvió del todo bien las que tuvo.

Sebastián Cáceres

Bien por arriba y cuando tuvo la pelota buscó bien a sus compañeros. Un muy buen cambio de frente generó una jugada de peligro.

Mathías Olivera

Recuperó arriba en una de sus primeras intervenciones. Cerró bien en varias ocasiones.

Juan Manuel Sanabria

Atacaron poco por su sector y eso lo liberó un poco más con pelota, pero no decidió bien en las que apareció en el ataque

Rodrigo Bentancur

Recuperó pelotas importantes y recibió una infracción muy fuerte tras una pelota que robó. Fue amonestado por una dura falta de la que nació el gol de Cabo Verde.

Manuel Ugarte

Muy flojo con la pelota, equivocó varios pases y se lo vio un tanto incómodo durante varios pasajes. Pero en la última del primer tiempo puso el centro con el que Uruguay dio vuelta el marcador.

Federico Valverde

Comenzó bien con un cambio de frente, pero luego falló un remate en una jugada que podía ser clara y quedó un tanto contrariado. De un centro suyo, nació el gol de Uruguay.

Agustín Canobbio

Le pegaron bastante y eso llevó a que jugara un tanto incómodo. Lo mejor se vio con un buen pase a Federico Valverde al que dejó mano a mano. En el cierre de la primera parte definió muy bien para poner su gol y el 2-1 de la Celeste.

Federico Viñas

Salió del área y generó jugadas para sus compañeros, pero entró poco en juego. Es uno de los que se abre en la barrera en el gol de Cabo Verde.

Maximiliano Araújo

Se abrió en la barrera en el gol de Cabo Verde y no tuvo sus mejores minutos en cancha, pero estuvo en el lugar y momento oportuno para poner el gol del empate y luego asistir a Agustín Canobbio en el segundo.