Así fueron los goles de Maxi Araújo y Agustín Canobbio para que Uruguay dé vuelta el partido ante Cabo Verde

La selección de Uruguay no le encontraba la vuelta al partido por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, ya que caía 1-0 ante Cabo Verde y el nerviosismo se apoderaba en el equipo que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa.

El combinado africano se puso arriba en el marcador a través de un tiro libre en el minuto 21. El que tomó la responsabilidad de ejecutarlo fue Kevin Lenini, disparó y el esférico pasó por el medio de la barrera (conformada por Federico Valverde y Maximiliano Araújo) para que se metiera contra el palo izquierdo de Fernando Muslera. Estupor en la selección uruguaya y en los compatriotas que acudiern en buen número a Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, en el minuto 44 explotó el Hard Rock Stadium porque Valverde levantó un buen centro por banda izquierda, Rodrigo Bentancur peleó en el juego aéreo por esa pelota que terminó dando en el palo y en el rebote apareció Maximiliano Araújo para, de palomita, estampar el 1-1.

EMPATÓ LA CELESTE



En el cierre del primer tiempo, Maxi Araújo captó el rebote y puso el 1 a 1 para Uruguay ante Cabo Verde en Miami.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6FgSzBHAUu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

De esta manera, la selección uruguaya conseguía un gol clave para seguir soñando con avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Pero todavía quedaba algo más antes que terminara la primera parte.

Y eso se dio en el minuto 45+6 cuando el volante Manuel Ugarte levantó un centro, Araújo la bajó de cabeza para que Agustín Canobbio abriera el pie y así poder estampar el 2-1 en el Hard Rock Stadium. La Celeste daba vuelta el marcador.

REMONTADA A LA CELESTE, GOOOL DE URUGUAY



Canobbio quedó frente a Vozinha y no perdonó para anotar el 2-1 ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SVkfWt2aEY — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Por lo tanto, la selección uruguaya logró cerrar de la mejor forma la primera parte con ventaja en el marcador y así poder salir al complemento con otro animo.

Agustín Canobbio tras convertir el segundo gol de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Parecía que el complemento iba a ser más sencillo para el elenco de Bielsa, aunque se dio algo inesperado: el empate de Cabo Verde. Todo fue por un grosero error de la última línea del combinado Celeste.

El zurdo Juan Manuel Sanabria sacó un lateral, Mathías Olivera la jugó mal atrás, Hélio Varela capturó la pelota, gambeteó al golero Muslera —que salió muy lejos— para convertir el 2-2 de Cabo Verde.