Fernando Muslera hizo historia con Uruguay: es el jugador de la Celeste con más partidos en los Mundiales

Fernando Muslera volvió a escribir una página dorada en la historia de la selección uruguaya. El arquero titular este domingo frente a Cabo Verde llegó a los 18 partidos disputados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el futbolista celeste con más presencias en la máxima cita del fútbol.

El golero de 40 años dejó atrás las 17 apariciones de Edinson Cavani y quedó en solitario en la cima de un ranking que reúne a varios de los nombres más importantes de la historia reciente de la Celeste. Por detrás aparecen Diego Godín y Luis Suárez, ambos con 16 partidos mundialistas, mientras que el legendario Ladislao Mazurkiewicz completa el Top 5 con 13 encuentros.

La historia mundialista de Muslera comenzó en Sudáfrica 2010, torneo en el que disputó los siete partidos de Uruguay y fue una de las grandes figuras del equipo que alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto lugar. Luego fue titular en los cuatro encuentros de Brasil 2014 y volvió a ser indiscutido en Rusia 2018, donde sumó otras cinco presencias.

En Qatar 2022, el histórico golero Celeste integró el plantel mundialista pero no tuvo minutos oficiales donde en su lugar dijo presente Sergio Rochet quien atajó los tres partidos que disputo Uruguay en la fase de grupos que terminaría quedando eliminada de forma tempranera.

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 Muslera ya atajó en el debut frente a Arabia Saudita y, con su presencia ante Cabo Verde, alcanzó los 18 encuentros y se convierte en el futbolista uruguayo con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

El récord adquiere aún más valor al tratarse de un arquero que ha sido protagonista de cuatro generaciones mundialistas de la selección y que, además, es el único integrante del actual plantel que logra superar la barrera de los 17 partidos en Copas del Mundo.

A sus 40 años, Muslera suma un nuevo hito a una trayectoria repleta de marcas históricas y vuelve a confirmar su lugar entre las máximas leyendas de la selección uruguaya.

Mohammed Abu Alshamat y Fernando Muslera disputan la pelota en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP

Las participaciones de Fernando Muslera en Mundiales

Sudáfrica 2010 (7)

vs. Francia (0-0)

vs. Sudáfrica (3-0)

vs. México (1-0)

vs. Corea del Sur (2-1)

vs. Ghana (1-1)

vs. Holanda (2-3)

vs. Alemania (2-3)

Brasil 2014 (4)

vs. Costa Rica (1-3)

vs. Inglaterra (2-1)

vs. Italia (1-0)

vs. Colombia (0-2)

Rusia 2018 (5)

vs. Egipto (1-0)

vs. Arabia Saudita (1-0)

vs. Rusia (3-0)

vs. Portugal (2-1)

vs. Francia (0-2)

Estados Unidos, México y Canadá 2026

(1-1) vs. Arabia Saudita

(.) vs. Cabo Verde

Fernando Muslera con la selección de Uruguay. Foto: Agencias.

Los uruguayos con más partidos en los Mundiales

1. Fernando Muslera – 18

2. Edinson Cavani – 17

3. Diego Godín – 16

4. Luis Suárez – 16

5. Ladislao Mazurkiewicz – 13

6. Martín Cáceres – 12

7. Julio César Cortes y Egidio Arévalo Ríos – 11

8. Diego Forlán, Pedro Virgilio Rocha y Maximiliano Pereira – 10