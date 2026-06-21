Camiseta de Uruguay para el Mundial 2026: cómo es y por qué fue elegida como la mejor de la Copa del Mundo

La camiseta presentada en marzo por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Nike bajo el lema "Nacidos para luchar", fue concebido como un homenaje a la historia, la cultura y la identidad futbolística del país. Mas que una simple prenda deportiva, el proyecto buscó representar uno de los símbolos nacionales más importantes para los uruguayos en el Mundial 2026.

Uno de los aspectos centrales del diseño es su inspiración en la arquitectura Art Deco de Montevideo y especialmente, en el Estadio Centenario, escenario del primer Mundial de la historia en 1930. La colección incorpora una tipografía exclusiva basada en la cartelería de aquella época y diversos detalles vinculados a la Torre de los Homenajes, uno de los íconos más reconocibles del fútbol uruguayo.

La camiseta local mantiene el color tradicional celeste, reinterpretado por Nike a partir de de los distintos tonos del cielo uruguayo. Además incorpora detalles en color oro como referencia a las grandes conquistas internacionales de la selección. En el interior del cuello aparece una ilustración a la Torre de los Homenajes acompañada por la frase "Uruguay Nomá" utilizada por la AUF como símbolo de identidad y unión.

Camiseta de Uruguay para el Mundial 2026. @Nike

El reconocimiento internacional también pone en valor un hecho histórico para el fútbol uruguayo. Nike eligió a Uruguay como su única selección de habla hispana dentro de su grupo de selecciones nacionales patrocinadas para el Mundial 2026, una decisión que la AUF interpretó como una muestra del prestigio y la relevancia que mantiene la Celeste en el escenario mundial.

En su ranking de camisetas del Mundial, The Washington Post destacó la elegancia y la estética clásica de la camiseta uruguaya, señalando que el diseño rinde homenaje a los históricos uniformes utilizados por la selección en sus primeras grandes conquistas internacionales. La publicación valoró especialmente el cuello blanco con botones, la sobriedad de sus líneas y la conexión con la rica tradición futbolística del país y la posicionó como la mejor camiseta del Mundial 2026.

Además del reconocimiento estético, las camisetas incorporan tecnología Nike Aero-FIT, desarrollada para mejorar la ventilación y el rendimiento de los futbolistas en condiciones de altas temperaturas, como las que se encuentran actualmente en Miami. También fueron confeccionadas con materiales reciclados, combinando innovación y sostenibilidad en una propuesta que busca unir el legado histórico de la Celeste con el fútbol moderno.

Mientras Uruguay busca avanzar en la Copa del Mundo, la Celeste ya consiguió una pequeña victoria afuera de la cancha, ser considerada por uno de los medios más influyentes de Estados Unidos como el equipo que mejor representa su historia a través de su camiseta.