Cómo es la pelota con la que se juega el Mundial 2026, cuál es su nombre y cuánto cuesta comprarla
El esférico oficial del certamen que se juega en Norteamérica incorpora un chip de movimiento de 500 Hz en tiempo real para resolver fueras de juego y asistir directamente al arbitraje.
El balón ya rueda en el Mundial 2026, y la gran protagonista de este certamen es la Trionda, la pelota oficial de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Para esta edición de la cita mundialista, la FIFA optó por un esférico marca Adidas que representa a los tres países anfitriones en sus colores: rojo, azul y blanco por EE.UU.; rojo y blanco por Canadá; y verde, blanco y rojo por México.
"Cada nación anfitriona también se celebra con la inclusión de iconografía significativa para los países, incluida una estrella para los EE.UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Los íconos se presentan como gráficos audaces en los diseños de los paneles, además de estar sutilmente grabados en relieve en la base mate de la pelota, proporcionando una textura intrincada cuando se ve de cerca", indicó el comunicado de la FIFA en conjunto con la marca deportiva fabricante de la pelota.
Trionda, una pelota de última tecnología
La pelota del Mundial integra las últimas tecnologías para detectar si hubo o no gol, además de facilitar la labor del VAR. "Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego", dice el comunicado.
Adidas señaló que la construcción de cuatro paneles en la pelota está diseñada con uniones intencionalmente profundas y líneas en relieve estratégicamente colocadas junto a íconos del país en relieve. Esto crea, según la empresa de artículos deportivos, una superficie de bola que produce una estabilidad óptima en vuelo al garantizar que haya suficiente resistencia y distribución uniforme a medida que viaja por el aire.
¿Cuánto cuesta la pelota del Mundial?
La pelota Trionda se comercializa en todo el territorio uruguayo por $ 2.990 en distintas tiendas, incluyendo la oficial de la marca que la elabora. Sin embargo, se vende también versiones temáticas de países como México o Argentina por $ 1.890. También está la opción de adquirir la versión mini de la pelota mundialista por $ 990.
Las pelotas de los últimos Mundiales
Estos son los modelos de pelota con los que se han disputado las últimas Copas del Mundo:
- Al Rihla: Qatar 2022
- Telstar 18: Rusia 2018
- Brazuca: Brasil 2014
- Jabulani: Sudáfrica 2010
- +Teamgeist: Alemania 2006
- Fevernova: Corea-Japón 2002
- Tricolore: Francia 1998
- Questra: Estados Unidos 1994
- Etrusco Unico: Italia 1990
- Azteca: México 1986
- Tango España: España 1982
- Tango Durlast: Argentina 1978
- Telstar Durlast: México 1970 y Alemania 1974
-
La camiseta celeste de Uruguay fue elegida la mejor del Mundial 2026 por un prestigioso medio estadounidense
¿Por qué lloró Lionel Messi ante Argelia? La explicación del capitán y la reacción de Antonela Roccuzzo
"Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", denunció el DT de Irán tras partido ante Nueva Zelanda
¿Encontraste un error?