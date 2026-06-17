Cómo es la pelota con la que se juega el Mundial 2026, cuál es su nombre y cuánto cuesta comprarla

El balón ya rueda en el Mundial 2026, y la gran protagonista de este certamen es la Trionda, la pelota oficial de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Para esta edición de la cita mundialista, la FIFA optó por un esférico marca Adidas que representa a los tres países anfitriones en sus colores: rojo, azul y blanco por EE.UU.; rojo y blanco por Canadá; y verde, blanco y rojo por México.

"Cada nación anfitriona también se celebra con la inclusión de iconografía significativa para los países, incluida una estrella para los EE.UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Los íconos se presentan como gráficos audaces en los diseños de los paneles, además de estar sutilmente grabados en relieve en la base mate de la pelota, proporcionando una textura intrincada cuando se ve de cerca", indicó el comunicado de la FIFA en conjunto con la marca deportiva fabricante de la pelota.

Trionda, una pelota de última tecnología

La pelota del Mundial integra las últimas tecnologías para detectar si hubo o no gol, además de facilitar la labor del VAR. "Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego", dice el comunicado.

"Trionda", la pelota del Mundial 2026. Foto: AFP.

Adidas señaló que la construcción de cuatro paneles en la pelota está diseñada con uniones intencionalmente profundas y líneas en relieve estratégicamente colocadas junto a íconos del país en relieve. Esto crea, según la empresa de artículos deportivos, una superficie de bola que produce una estabilidad óptima en vuelo al garantizar que haya suficiente resistencia y distribución uniforme a medida que viaja por el aire.

¿Cuánto cuesta la pelota del Mundial?

La pelota Trionda se comercializa en todo el territorio uruguayo por $ 2.990 en distintas tiendas, incluyendo la oficial de la marca que la elabora. Sin embargo, se vende también versiones temáticas de países como México o Argentina por $ 1.890. También está la opción de adquirir la versión mini de la pelota mundialista por $ 990.

La Trionda en acción durante el Mundial 2026. Foto: BUDA MENDES/AFP fotos.

Las pelotas de los últimos Mundiales

Estos son los modelos de pelota con los que se han disputado las últimas Copas del Mundo: