¿Por qué lloró Lionel Messi ante Argelia? La explicación del capitán y la reacción de Antonela Roccuzzo

Lionel Messi fue la gran figura en la victoria 3-0 de Argentina frente a Argelia en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026. El capitán argentino anotó los tres goles de su selección, alcanzó un récord histórico y, además, protagonizó una de las imágenes más comentadas de la jornada: rompió en llanto tras convertir el primer tanto del encuentro.

Las lágrimas del rosarino llamaron la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. A sus casi 39 años, Messi disputa su sexta Copa del Mundo y volvió a demostrar su vigencia con una actuación memorable, aunque el festejo de su primer gol tuvo un componente emocional que fue más allá de lo deportivo.

El delantero argentino Lionel Messi celebra junto a su compañero, el defensa Facundo Medina, tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. FOTO: JUAN MABROMATA/AFP fotos

Por qué lloró Lionel Messi tras su gol ante Argelia

Después del partido, Messi fue consultado sobre el motivo de su emoción y explicó que atravesó momentos difíciles en los días previos al encuentro.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien", declaró el capitán argentino.

Sin embargo, el futbolista no dio más detalles sobre la situación personal a la que hizo referencia, por lo que se desconoce exactamente qué ocurrió.

"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



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Messi igualó un récord histórico en los Mundiales

Además de la emoción por su gol, la noche fue especial para Messi por otro motivo. Con su hat-trick frente a Argelia alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, igualando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

Consultado por este logro, el argentino le restó importancia a los números individuales y destacó a otras figuras del fútbol mundial.

"Es un honor. Están Mbappé, Ronaldo, pero son números que no significan nada. Son estadísticas. Ronaldo es de los más grandes y no está primero, entonces es una sola estadística", afirmó.

La polémica falta de Messi que recorrió el mundo

Otro de los momentos más comentados del partido ocurrió a los 31 minutos, cuando Messi protagonizó una acción que generó reclamos de los jugadores argelinos.

En un intento por recuperar la pelota, el argentino impactó con su botín izquierdo sobre el gemelo derecho del defensor y capitán Aïssa Mandi. Los futbolistas de Argelia reclamaron la expulsión del rosarino, aunque el árbitro no sancionó la jugada con tarjeta amarilla y el VAR tampoco intervino.

Tras la acción, Messi pidió disculpas de inmediato al rival.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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¿Habrá un séptimo Mundial para Messi?

El delantero argentino Lionel Messi celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J del Mundial de 2026 entre Argentina y Argelia, disputado en el Kansas City Stadium de Kansas City el 16 de junio de 2026. FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos

Durante la conferencia posterior al encuentro, también le preguntaron si contempla la posibilidad de disputar una séptima Copa del Mundo. Su respuesta fue contundente:

"No, no, eso sí que no".

Pese a cerrar la puerta a una nueva participación mundialista, Messi dejó claro que sigue disfrutando cada momento con la selección argentina.

"No me imaginaba esto ni nada de lo que me tocó vivir. Todo lo que estoy viviendo es de yapa. Tuve la suerte de vivir más de lo que podría haber soñado a nivel individual y grupal. Hoy estoy disfrutando de un grupo hermoso", concluyó.

¿Y SI TE PIDEN QUE JUEGUE EL 7° MUNDIAL? "NO NO, ESO SÍ QUE YA NO", Leo Messi ante la posibilidad de jugar una séptima Copa del Mundo.



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La reacción de Antonela Roccuzzo

La esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, publicó una story una vez finalizado el partido compartiendo la publicación de la cuenta del 10 argentino mientras celebraba uno de los goles

El posteo de Antonela Roccuzzo tras el partido Argentina 3 - Argelia 0 en el que Lionel Messi anotó tres tantos. Foto: Instagram.

"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años" fue la descripción que acompaña la foto en la publicación de Messi.