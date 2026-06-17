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El País Ovación Mundial

La falta por la que pidieron roja a Messi y la explicación de su llanto en el primer gol: "Pasé días complicados"

En la noche en la que se convirtió en el máximo artillero de los Mundiales, la Pulga fue señalado por una entrada al capitán de Argelia, cuando iban 31 minutos del debut de la campeona del mundo.

El País
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17/06/2026, 08:01
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Lionel Messi durante el partido Argentina-Argelia por la Copa del Mundo 2026.
Lionel Messi durante el partido Argentina-Argelia por la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP.

Lionel Messi anotó un hat-trick en la goleada 3-0 de Argentina ante Argelia por la primera fecha del Mundial 2026 y se convirtió en el máximo artillero histórico de los Mundiales al alcanzar los 16 goles, la misma cantidad que el alemán Miroslav Klos. Fueron tres goles del rosarino que el 24 de junio cumplirá 39 años y aunque los festejó, en el primero no pudo contener el llanto.

Consultado por la prensa sobre la emoción en el primer gol, Messi relató: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”. Pese a esta respuesta, el '10' nunca detalló a qué se refería con sus dichos.

Además, consultado por esa nueva marca, le quitó el peso a su nombre y elevó a Ronaldo. “Es un honor. Están Mbappe, Ronaldo, pero son números que no significan nada. Son estadísticas. Ronaldo es de los más grandes y no está primero, entonces es una sola estadística”, dijo.

También se le consultó sobre un hipotético séptimo Mundial, a lo dijo: "No, no, eso si que no".

En el minuto 31 del partido se dio una jugada que generó polémica y la selección africana pidió la expulsión de Messi tras una dura entrada sobre el defensa Aïssa Mandi. El rosarino le clavó el botín izquierdo en el gemelo derecho del capitán en un intento de recuperar el balón.

El argentino se dio cuenta y enseguida pidió disculpas, aunque los jugadores argelinos reclamaron la tarjeta roja, pero el árbitro no señaló ni siquiera amarilla y el VAR tampoco intervino.

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