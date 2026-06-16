Hinchas de Argentina y Argelia a las trompadas en pleno Times Square previo al cruce por el Mundial: las imágenes

En la previa del partido que disputará la selección argentina en su debut en el Mundial 2026, hinchas albicelestes se cruzaron con simpatizantes de Argelia —primer rival del grupo J— en las inmediaciones de Times Square, en Nueva York, durante la noche del lunes. La pelea tuvo lugar en uno de los espacios públicos más fotografiados de Estados Unidos, ante la sorpresa de los turistas que transitaban por la zona. Tuvo que intervenir la Policía local, aunque, según informó LA NACION, no hubo arrestos.

En las imágenes que tomaron testigos de los incidentes, se observa que quienes participaron de la gresca cruzaron golpes de puño, patadas y gritos pese al intento de otro grupo de hinchas para que la pelea no avanzara. El medio español Diario AS calificó la escena como una “batalla campal” y la llamó “la primera imagen fea del Mundial”.

Franchement, qui est surpris ?



Quelle honte .... mais quelle honte 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/B4rJbzCy98 — TARIK_TALK ‏ (@Tarik_Talk) June 16, 2026

Según el medio francés Le Figaro, las fuerzas policiales de Nueva York intervinieron y separaron a los aficionados. “No hay registros de arrestos”, contestaron ante la consulta de LA NACION desde la fuerza de seguridad local. Los incidentes ocurrieron en la noche del lunes, a pocas horas del encuentro que disputarán Argentina y Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial.



Hinchas de Argentina y de Argelia en Times Square.



Foto: EFE

Pero no todas las concentraciones de hinchas fueron negativas. En otro punto de Estados Unidos, cientos de argentinos participaban de un multitudinario banderazo en Kansas City para acompañar al equipo de Messi antes de su estreno mundialista. Entre las canciones que se entonaron estuvieron los clásicos de siempre. Volvió a sonar “Muchachos”, aunque reversionado. La que en 2022 decía “nos vinimos a Doha a ser campeones” cambió por “nos vinimos a USA...”.

La selección argentina comienza este martes por la noche su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro, que está programado para las 22 (hora uruguaya), se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el polaco Szymon Marciniak, mientras que en el VAR estará su compatriota Tomasz Kwiatkowski.

La Nación / GDA.